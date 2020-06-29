В ЦИК не исключили голосование на выборах в течение нескольких дней

Совет Федерации и ЦИК обсуждают возможность перенести практику голосования в течение нескольких дней и на последующие выборы. Это, как утверждают в верхней палате парламента, позволит обеспечить удобство и безопасность

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Проводить голосование на протяжении нескольких дней на выборах вполне возможно, заявил РБК член ЦИК Евгений Шевченко. По его словам, для этого необходимо закрепить эту идею законодательно. Ранее с подобной идеей выступили в Совете Федерации.

«Если это будет элементом избирательного законодательства, ЦИК как правоприменительный орган будет это реализовывать, — уточнил он. — Я много разговаривал с участниками голосования, практически все из них высказываются положительно о том, что есть возможность выбрать, когда проголосовать».

Отвечая на вопрос, обращался ли уже Совет Федерации к ЦИКу с подобным предложением, Шевченко пояснил, что после завершения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию «все вопросы, связанные с формами его проведения, будут детально обсуждены в том числе и с законодателями».

О том, что Совет Федерации намерен обсудить с ЦИК и Общественной палатой возможность распространения практики голосования в течение нескольких дней на выборы ранее сообщил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, передает «РИА Новости», По его словам, эта возможность будет обсуждаться с учетом практики, полученной при общероссийском голосовании по Конституции.

Обсудить возможность распространения формы голосования в течение нескольких дней предлагала спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она отмечала, что продление голосования по Конституции позволило соблюсти санитарно-эпидемиологические требования в условиях эпидемии.

Официально дата голосования по поправкам в Конституцию назначена на 1 июля, однако прийти и проголосовать на участках россияне могут с 25 июня. В Москве и Нижнем Новгороде отдать свой голос также можно удаленно.

Явка на голосовании по поправкам в Конституцию Выбрать регион Совпадений не найдено Отменить 0% 20% 30% 40% >50% Данные по Москве и Нижнему Новгороду на карте представлены без учета электронного голосования.

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