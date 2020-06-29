Матвиенко предложила расширить практику многодневного голосования

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Проведение голосования по внесению поправок в Конституцию в течение нескольких дней себя полностью оправдало, эту практику можно расширить. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС

«Надо подумать, может быть, нам тоже и впредь использовать эту возможность, потому что, во-первых, гражданам удобно прийти в то время, когда они могут себе это позволить», — сказала Матвиенко.

По ее словам, это особенно актуально в условиях эпидемии, так как из-за растянутого по времени голосования нет очередей и скопления людей, поэтому голосование «абсолютно безопасно». Она добавила, что такая практика используется в целом ряде государств.

Явка на голосование по поправкам Конституцию, по данным Центральной избирательной комиссии на утро 29 июня, составила 37,2%. К 11:00 мск явка на электронное голосование превысила 83%, проголосовали более 970 тыс. человек. На 28 июня в ЦИК поступило 4870 жалоб на возможные нарушения.

29 июня ВЦИОМ опубликовал данные экзитполов, согласно которым в поддержку поправок в Основной закон страны уже высказались 76% проголосовавших россиян. Против поправок проголосовали 23,6% согласившихся ответить социологам респондентов. Опрос проводился на 800 избирательных участках в 25 субъектах Российской Федерации. Всего в опросе приняли участие 163 тыс. человек.

Голосование по поправкам в Конституцию будет проходить до 1 июля. Этот день объявлен нерабочим. Изначально общероссийское голосование по поправкам в Конституцию планировалось провести 22 апреля, однако его перенесли из-за пандемии коронавируса.



