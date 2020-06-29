Лукашенко заявил о понимании Москвой ситуации с банком «Газпрома»

Российские власти понимают, почему в Белоруссии «прихлопнули» Белгазпромбанк и арестовали его экс-главу, считает Лукашенко. Ранее в Минске заявили, что за Виктором Бабарико стоят «кукловоды» из «Газпрома» или «еще выше»

Александр Лукашенко (Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости)

В России понимают причины ситуации, которая сложилась вокруг Белгазпромбанка (по 49,8% его акций принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку), заявил на встрече с представителями Минской области президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фрагменты его выступления показал телеканал «Беларусь 1».

«Последние мои наблюдения, 24 числа (в день проведения парада Победы в Москве, который посетил Лукашенко. — РБК) я заметил, что они это увидели и поняли. Когда мы этот газпромовский банк прихлопнули, они все поняли», — сказал белорусский президент (цитата по TUT.by).

«Все страдают: «Ах, Лукашенко посадил», — заявил он, имея в виду бывшего главу Виктора Бабарико, который объявил о намерении участвовать в выборах президента республики, назначенных на 9 августа. Говоря о задержании Бабарико, Лукашенко подчеркнул, что белорусские власти действуют по закону.

«А как иначе — $640 млн через банк отмыли и в Латвию перечислили. <...> И когда я вижу миллионы и миллионы долларов выкаченных — это же на нас заработаны деньги. Скажите, а какие должны быть мои действия?» — заявил он.