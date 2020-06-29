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Лукашенко заявил о понимании Москвой ситуации с банком «Газпрома»

Российские власти понимают, почему в Белоруссии «прихлопнули» Белгазпромбанк и арестовали его экс-главу, считает Лукашенко. Ранее в Минске заявили, что за Виктором Бабарико стоят «кукловоды» из «Газпрома» или «еще выше»
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Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости)

В России понимают причины ситуации, которая сложилась вокруг Белгазпромбанка (по 49,8% его акций принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку), заявил на встрече с представителями Минской области президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фрагменты его выступления показал телеканал «Беларусь 1».

«Последние мои наблюдения, 24 числа (в день проведения парада Победы в Москве, который посетил Лукашенко. — РБК) я заметил, что они это увидели и поняли. Когда мы этот газпромовский банк прихлопнули, они все поняли», — сказал белорусский президент (цитата по TUT.by).

Минск заявил о «кукловодах в «Газпроме» и выше» у соперника Лукашенко
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Виктор Бабарико <div id="gtx-anchor" style="position: absolute; visibility: hidden; left: 157px; top: 23px; width: 211.594px; height: 20px;"></div> <div aria-describedby="bubble-2" class="jfk-bubble gtx-bubble" role="alertdialog" style="visibility: visible; left: -141px; top: 53px; opacity: 1;"> <div class="jfk-bubble-content-id" id="bubble-2"> <div id="gtx-host" style="min-width: 200px; max-width: 400px;"></div> </div> <div aria-label="Close" class="jfk-bubble-closebtn-id jfk-bubble-closebtn" role="button" tabindex="0"></div> <div class="jfk-bubble-arrow-id jfk-bubble-arrow jfk-bubble-arrowup" style="left: 243px;"> <div class="jfk-bubble-arrowimplbefore"></div> <div class="jfk-bubble-arrowimplafter"></div> </div> </div>

«Все страдают: «Ах, Лукашенко посадил», — заявил он, имея в виду бывшего главу Виктора Бабарико, который объявил о намерении участвовать в выборах президента республики, назначенных на 9 августа. Говоря о задержании Бабарико, Лукашенко подчеркнул, что белорусские власти действуют по закону.

«А как иначе — $640 млн через банк отмыли и в Латвию перечислили. <...> И когда я вижу миллионы и миллионы долларов выкаченных — это же на нас заработаны деньги. Скажите, а какие должны быть мои действия?» — заявил он.

По словам Лукашенко, его поразило, что при обысках в банке правоохранители обнаружили, что «во всех основных ячейках лежали флешки, жесткие диски и горы документов», на которых хранится «огромный пласт информации». Белорусские власти, как утверждает президент, узнали о происходящем в банке в декабре прошлого года, а арестовать Бабарико раньше не удавалось, так как не было доказательной базы. Он также добавил, что если бы «американцы не надавили на латвийский банк в прошлом году», Белоруссия вряд ли бы получила информацию о махинациях.

В Минске задержан главный оппонент Лукашенко
Политика
Виктор Бабарико

11 июня в головном офисе финансовой организации прошли обыски. Сотрудники Комитета государственного контроля (КГК) Белоруссии изъяли более $4 млн, а также ценные бумаги на сумму более $500 тыс., а также задержали 15 человек. КГК заявил, что Бабарико причастен к противоправной деятельности, которая привела к обыскам и возбуждению уголовных дел. Дела заведены по ст. 235 (легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и ст. 243 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

18 июня Бабарико задержали, его подозревают в воздействии на свидетелей и сокрытии улик по преступлениям, а также в участии в отмывании денег.

Председатель КГК Белоруссии Иван Тертель заявил, что за Бабарико стоят «кукловоды» из «Газпрома» или «еще выше». В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попросил аргументировать это заявление, напомнив, что крупнейшие российские компании находятся под защитой государства.

Сам Бабарико называл обыски рейдерством и утверждал, что это кампания, направленная непосредственно против него.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия, Виктор Бабарико
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