Путин заявил об отсутствии прорывных решений на саммите G20

Президент России Владимир Путин заявил, что на саммите стран «Большой двадцатки» (G20) в Осаке не было «прорывных решений». Об этом он сообщил на пресс-конференции после саммита, которую транслировал телеканал РБК.

«Нет никаких прорывных решений — это правда», — сказал он.

При этом Путин добавил, что все участники выразили стремление работать над совершенствованием мировой торговой системы и над реформированием Всемирной торговой организации (ВТО). По его словам, сам факт такого стремления и подтверждения сторонами готовности работать уже является позитивным.

До саммита G20 в интервью газете The Financial Times Путин рассказал, что ему бы очень хотелось, чтобы участники саммита подтвердили свое намерение выработать общие правила, которых они будут придерживаться, и стремления укреплять международные финансовые и торговые институты.