Путин заявил об отсутствии прорывных решений на саммите G20

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,24 +0,17 EUR Бирж. 71,84 +0,14 Brent 66,68 +0,73% USD Нал. 63,78 62,74 EUR Нал. 72,47 71,44 USD ЦБ 63,08 +0,03 EUR ЦБ 71,82 +0,15 EUR/USD 1,1365 -0,0001 BTC/USD Бирж. 11 629,00 -725,00 IMOEX 2 765,85 -0,50% RTSI 1 380,52 -0,54% DJIA 26 599,96 +0,28% Nasdaq 8 006,24 +0,48%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Tesla $300 (+35,15%) прогноз Jefferies к 27.06.20
Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 31.12.19
BRENT $30 (-54,68%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 27.06.20
VEON $4,2 (+46,85%) прогноз Raiffeisen Research к 31.05.20
Alibaba $220 (+28,47%) прогноз Stifel к 16.05.20
Tesla $300 (+35,15%) прогноз Jefferies к 27.06.20
Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 31.12.19
BRENT $30 (-54,68%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 27.06.20
VEON $4,2 (+46,85%) прогноз Raiffeisen Research к 31.05.20
Alibaba $220 (+28,47%) прогноз Stifel к 16.05.20
Лента новостей
Курс доллара на 29 июня
USD ЦБ: 63,08 (+0,03) Quote, 28 июн, 12:48
Курс евро на 29 июня
EUR ЦБ: 71,82 (+0,15) Quote, 28 июн, 12:48
МЧС спрогнозировало ухудшение ситуации с паводком в Иркутской области Общество, 12:56 Представитель Кадырова назвал переход Глушакова вторым шансом для игрока Спорт, 12:41 Путин заявил об отсутствии прорывных решений на саммите G20 Политика, 12:28 Улюкаев в стихах из колонии упомянул о жизни «до и после срока» Общество, 12:18 Российские волейболисты вышли в финальный турнир Лиги наций Спорт, 12:02 Рыбный бизнес: хочешь сделать хорошо — сделай сам РБК и ВТБ, 11:59 Следователи назвали основную версию взрыва газа в жилом доме в Коврове Общество, 11:50 Месси оценил свою игру на Кубке Америки Спорт, 11:42 Путин оспорил данную Элтоном Джоном оценку ситуации с ЛГБТ в России Общество, 11:39 Меркель заявила об отсутствии проблем со здоровьем Политика, 11:29 Кадыров перечислил сильные стороны перешедшего в «Ахмат» Глушакова Спорт, 11:00 Путин прокомментировал дело против «Рольфа» словами «первый раз слышу» Общество, 10:55 Синоптики сообщили о рекордном холоде в Москве Общество, 10:51 Что нужно знать о функциональных напитках РБК и Philips, 10:48
Саммит G20 в Осаке ,  
0 
Путин заявил об отсутствии прорывных решений на саммите G20

Президент России Владимир Путин заявил, что на саммите стран «Большой двадцатки» (G20) в Осаке не было «прорывных решений». Об этом он сообщил на пресс-конференции после саммита, которую транслировал телеканал РБК.

«Нет никаких прорывных решений — это правда», — сказал он.

При этом Путин добавил, что все участники выразили стремление работать над совершенствованием мировой торговой системы и над реформированием Всемирной торговой организации (ВТО). По его словам, сам факт такого стремления и подтверждения сторонами готовности работать уже является позитивным.

Политика
В Японии завершился саммит G20

До саммита G20 в интервью газете The Financial Times Путин рассказал, что ему бы очень хотелось, чтобы участники саммита подтвердили свое намерение выработать общие правила, которых они будут придерживаться, и стремления укреплять международные финансовые и торговые институты.

Он добавил, что в существующих условиях «трудно ожидать каких‑то прорывных решений или судьбоносных решений». Путин заявил, что при этом есть надежда, что в ходе двусторонних встреч можно будет сгладить противотечения между сторонами и «создать фундамент для позитивного движения вперед».

Теги: Владимир Путин, саммит G20
Материалы по теме
Трамп назвал отличной встречу с «прекрасным парнем» Путиным
Политика
Владимир Путин и Дональд Трамп встретились в четвертый раз
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter