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NVIDIA $205 (+33,65%) прогноз JP Morgan к 15.02.20
Евро/Рубль ₽74,73 (+4,23%) прогноз Citigroup к 18.09.19
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WP узнала об утрате Трампом интереса к Венесуэле
Спустя почти полгода после признания Хуана Гуаидо президентом Венесуэлы Дональд Трамп утратил интерес к этой стране на фоне событий в других регионах мира
Фото: Jacquelyn Martin / AP

Президент США считает, что советник по национальной безопасности Джон Болтон и главный специалист по Латинской Америке Маурисио Клэйвер-Кароне допустили ошибки в оценке ситуации в Венесуэле. При этом Трамп предполагает, что «переиграли» его окружение не только власти Венесуэле и действующий президент Николас Мадуро, но и оппозиция во главе с Гуаидо, сообщает Washington Post.

По словам источников издания Трампу надоело ждать, когда оппозиция наконец свергнет Мадуро, и он начал терять интерес к событиям в Венесуэле. При этом официально Белый дом утверждает, что не намерен прекращать давление на Каракас, рассчитывая на долговременную стратегию.

По данным WP, Трамп недоволен тем, что смена власти в Венесуэле изначально казалась ему легкой победой, однако теперь президент США предпочитает не упоминать эту страну в своих выступлениях, а также не говорит о возможном военном вмешательстве, как он это делал в феврале. Нет упоминаний Венесуэлы и в официальном Twitter Трампа.

Последний раз Трамп что-то написал о Венесуэле в начале июня. Тогда он сообщил, что большинство российских советников покинули эту страну. Однако после опровержения из Москвы новых комментариев от главы США не последовало.

На прошлой неделе Трамп коротко ответил на вопрос одного из журналистов касательно ситуации в Венесуэле, обвинив во всем своего предшественника Барака Обаму.

WP указывает, что вице-президент Майк Пенс, кажется, больше интересуется Венесуэлой и даже встретился с выходцами из этой страны, проживающими в США. При этом он отказывается говорить о возможном военном вмешательстве, указывая на необходимость торжества закона и демократии.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Венесуэла, Дональд Трамп
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