Путин оценил встречу с Трампом на G20

По словам российского президента, встреча с американским коллегой была деловой и прагматичной

Владимир Путин (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции оценил встречу с американским лидером Дональдом Трампом на полях саммита G20 в Осаке. Трансляцию ведет телеканал РБК.

«Хорошая встреча. Она очень деловая, прагматичная, мы прошлись по всему перечню вопросов, которые представляют взаимный интерес», — сказал Путин.

По его словам, на переговорах были затронуты экономические отношения стран. Лидеры зафиксировали интерес американского бизнеса, подтвердили готовность создать структуру из числа предпринимателей, которая изучала бы перспективы развития торгово-экономических связей. Путин добавил, что в целом консультации были полезными.

Ранее Трамп назвал встречу с Путиным отличной, а самого российского президента «прекрасным парнем». По словам американского лидера, в ходе встречи была затронута тема торговли между «двумя великими странами». Также на переговорах поднимался вопрос украинских моряков, которых российские пограничники осенью задержали в Керченском проливе.