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Саммит G20 в Осаке ,  
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Трамп назвал отличной встречу с «прекрасным парнем» Путиным
Американский президент сообщил, что в ходе переговоров с российским коллегой «удалось достичь многого». По словам Трампа, в частности, в рамках «отличной встречи» был затронут вопрос торговли между «двумя великими странами»
Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп, подводя итоги встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил, что их переговоры в рамках саммита G20 прошли в положительном ключе. Об этом американский лидер сказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Я думаю, он прекрасный парень. Я считаю, у нас была отличная встреча», — сообщил Трамп.

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Переговоры Путина и Трампа в Осаке. Фоторепортаж

По его словам, им удалось достичь многого в рамках переговоров. Он отметил, что помимо прочего была затронута тема торговли между странами. «Мы многого достигли, мы начали обсуждать торговлю. У нас должна быть торговля между Россией и США, двумя великими странами», — подчеркнул Трамп.

Кроме того, он поблагодарил Путина за встречу, назвал российского президента необычайным человеком. 

Политика
Встреча Путина и Трампа на G20 в Осаке. Главное

Встреча Путина и Трампа прошла на полях саммита G20 в японской Осаке 28 июня. Она продлилась 1 час 20 минут. Среди тем, которые затронули лидеры, были Иран, Украина, Сирия и Венесуэла. Помимо этого они договорились продолжить обсуждение контроля над вооружениями, а также условились «говорить по острым вопросам».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по итогам встречи Путина с Трампом заявил, что они договорились о том, что министры финансов России и США в ближайшее время проведут встречу для «сверки часов» и установления факторов, которые больше всего мешают торгово-экономическому сотрудничеству Соединенных Штатов и России.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Дональд Трамп, Владимир Путин, саммит G20, переговоры
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