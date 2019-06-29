Трамп назвал отличной встречу с «прекрасным парнем» Путиным

Американский президент сообщил, что в ходе переговоров с российским коллегой «удалось достичь многого». По словам Трампа, в частности, в рамках «отличной встречи» был затронут вопрос торговли между «двумя великими странами»

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Президент США Дональд Трамп, подводя итоги встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил, что их переговоры в рамках саммита G20 прошли в положительном ключе. Об этом американский лидер сказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Я думаю, он прекрасный парень. Я считаю, у нас была отличная встреча», — сообщил Трамп.

По его словам, им удалось достичь многого в рамках переговоров. Он отметил, что помимо прочего была затронута тема торговли между странами. «Мы многого достигли, мы начали обсуждать торговлю. У нас должна быть торговля между Россией и США, двумя великими странами», — подчеркнул Трамп.

Кроме того, он поблагодарил Путина за встречу, назвал российского президента необычайным человеком.