Трамп назвал отличной встречу с «прекрасным парнем» Путиным

Президент США Дональд Трамп, подводя итоги встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил, что их переговоры в рамках саммита G20 прошли в положительном ключе. Об этом американский лидер сказал в эфире телеканала «Россия 24».
«Я думаю, он прекрасный парень. Я считаю, у нас была отличная встреча», — сообщил Трамп.
По его словам, им удалось достичь многого в рамках переговоров. Он отметил, что помимо прочего была затронута тема торговли между странами. «Мы многого достигли, мы начали обсуждать торговлю. У нас должна быть торговля между Россией и США, двумя великими странами», — подчеркнул Трамп.
Кроме того, он поблагодарил Путина за встречу, назвал российского президента необычайным человеком.