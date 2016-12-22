Руководство «Яблока» предложит распустить отделение Митрохина

Федеральное бюро «Яблока» в понедельник рассмотрит вопрос о расформировании московского отделения, сообщили источники РБК в партии. Претензии связаны со скандалом вокруг столичных праймериз

Сергей Митрохин (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

​На грани роспуска

На заседании бюро «Яблока» в понедельник рассмотрят вопрос о приостановке работы московского отделения, сказал источник РБК, близкий к руководству партии, и подтвердил собеседник в ее руководстве. По словам источников, если делегаты на бюро проголосуют за роспуск отделения, то будет объявлена перерегистрация членов отделения партии и в ноябре руководство московского отделения при наличии кворума будет переизбрано.

«Вероятность постановки такого вопроса очень высока, многие наши коллеги из различных региональных отделений дают резкие оценки всему произошедшему, считая, что работа московского отделения наносит политический ущерб партии, — сказал один из источников РБК в руководстве «Яблока». — Сама ситуация в партии отразила недееспособное состояние московской организации, которая неспособна в открытых и честных процедурах ​выбрать кандидата на, пытается прикрыть это предвзятым отношением федерального руководства».

Источник не стал прогнозировать, кто станет следующим лидером московского отделения, заметив, что «в партии заинтересованы, чтобы выборы прошли демократично и конкурентно».

Главу московского отделения партии Сергея Митрохина может лишить членства в «Яблоке» только съезд партии в декабре 2019 года. «Многие коллеги из региональных организаций ставят подобный вопрос», — подчеркнул источник РБК в руководстве партии.

​Пресс-секретарь сооснователя «Яблока» Григория Явлинского от комментариев отказался. Зампред партии Николай Рыбаков сказал РБК, что 2 июля бюро обсудит «сложившуюся ситуацию с московской организацией». Председатель партии Эмилия Слабунова также сказала РБК, что вопрос о ситуации в московской организации в связи с участием «Яблока» в выборах мэра будет обсуждаться в бюро, но «конкретные решения пока комментировать рано».

Митрохин в разговоре с РБК назвал московское отделение самым сильным в «Яблоке» и сказал, что решение о расформировании — «большая ошибка». «Мы, против чего боролись в России, это же создаем внутри партии. Ее захватила аппаратная клика. Либо эта клика уйдет, либо партия превратится в очередной филиал «Единой России», — заявил Митрохин. Он добавил, что будет призывать собрать внеочередной съезд, если федеральное бюро проголосует за расформирование отделения.

«Никаких предусмотренных уставом оснований для решения федерального бюро о расформировании руководящих органов московского отделения не имеется», — сказал РБК заместитель председателя столичного отделения «Яблока» Андрей Бабушкин. Он отметил, что отделение не принимало решений, наносящих ущерб партии, оно «работоспособное, регулярно собирается и проводит партийную линию».

Конфликт в партии

Конфликт в партии начался из-за ситуации с выборами кандидата в мэры Москвы. ​Изначально от «Яблока» должны были выдвинуть победителя праймериз. Их выиграл глава муниципального округа Тверской Яков Якубович. После поражения Митрохин заявил, что руководство партии специально приняло такие правила праймериз, чтобы его не допустили до выборов мэра столицы. Но Якубович снял свою кандидатуру в пользу Митрохина.

Из-за того что Якубович отказался участвовать в выборах, «Яблоко» вернулось к согласованию кандидата в мэры. Исполнительный комитет бюро партии не согласовал кандидатуру Митрохина и заявил, что глава московского отделения «наносит политический ущерб» партии после его критики процедуры праймериз и высказываний в комментарии РБК о том, что «аппаратная клика уничтожает» столичное отделение «Яблока». Исполком предложил делегатам московского отделения выдвинуть в мэры главу муниципального округа Гагаринский Елену Русакову, но они в обход устава проголосовали за несогласованную исполкомом кандидатуру Митрохина.

Федеральное бюро это решение не признало, потребовав выбрать кандидата в мэры на общем собрании московского отделения партии. Но на собрании не было кворума. И партия снова потребовала от московской конференции выдвинуть другого кандидата.

Конференция, в свою очередь, опять проголосовала за Митрохина без согласования с федеральным бюро. Но контрольно-ревизионная комиссия приостановила решение о выдвижении главы московского отделения. Несмотря на это, Митрохин подал документы в Мосгоризбирком для выдвижения в мэры, а после этого подал в суд на «Яблоко» и записал видеообращение к Явлинскому с просьбой о поддержке.

«Оценку действиям Митрохина Явлинский и руководство партии могут дать на собрании политкомитета «Яблока» в четверг», — сказал один из источников РБК в «Яблоке».

Главным оппонентом Митрохина в борьбе за руководство московским отделением «Яблока» выступает бывший муниципальный депутат Максим Кац. Он заявил РБК, что намерен баллотироваться на пост председателя отделения.

Еще осенью 2016 года он призвал своих сторонников вступить в партию, чтобы изменить работу московского отделения. Сторонница Каца, муниципальный депутат Анастасия Брюханова сказала РБК, что в московском «Яблоке» сейчас зарегистрирован 271 их соратник. ​Сам Митрохин называет действия Каца «рейдерским захватом».

Общей ситуации в партии скандал не поменял, полагает политолог Аббас Галлямов. Сама популярность партии и ощущение ее влиятельности стремятся к нулю, и история с Митрохиным подтвердила это мнение, считает эксперт.

Выборы мэра

Выборы мэра столицы состоятся в единый день голосования, 9 сентября. На проведение и подготовку выборов из бюджета выделили 572 млн руб. Это почти в 1,3 раза больше, чем в 2013 году. В этом году также в 2,5 раза увеличили сумму, выделенную из бюджета города на информирование избирателей о выборах.

О своем намерении принять участие в кампании заявили 29 человек. В частности, планируют выдвигаться глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов (от «Справедливой России»), экс-депутат Госдумы и председатель Партии перемен Дмитрий Гудков, председатель комитета Госдумы по спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев (от ЛДПР), экс-депутат Госдумы Вадим Кумин (кандидат от КПРФ). Об аналогичных намерениях ранее говорили журналист Антон Красовский, рок-музыкант Сергей Паук Троицкий, бизнесмен Герман Стерлигов. Участвовать в выборах собирался и глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин, но 24 июня он заявил об отказе из-за проблем со сбором подписей для прохождения муниципального фильтра.

Ни у одной партии, кроме «Единой России», поддерживающей Собянина, в Москве нет достаточного количества депутатов для регистрации кандидата. Действующий градоначальник Сергей Собянин заявил о планах участвовать в выборах как самовыдвиженец.