Митрохин подал иск к «Яблоку» после отмены его выдвижения в мэры

Председатель московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин подал в Замоскворецкий суд иск к партии из-за решений федерального бюро, которое, по его словам, нарушило устав, сообщил РБК сам Митрохин. Иск принят к производству, подтвердили в пресс-службе суда.

23 июня политик подал документы для выдвижения в мэры Москвы, так как его выдвинула конференция московского отделения партии. 25 июня федеральное бюро партии отменило решение о его выдвижении.

«Я обжалую решения бюро, которыми партия снимает меня с выборов мэра. Я считаю, что это делается с грубейшим нарушением нашей процедуры и нарушением устава», — сказал Митрохин.

Отвечая на вопрос РБК, он отметил, что подал в суд именно для того, чтобы его можно было официально зарегистрировать как кандидата.

Ранее федеральное бюро согласовало кандидатуры Митрохина и Елены Русаковой для того, чтобы общее собрание определило, кто из них станет кандидатом от партии. Но из-за отсутствия кворума решение утратило силу, сообщил РБК зампред партии Николай Рыбаков.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. О намерении участвовать в них заявили 28 претендентов. Документы о выдвижении кандидатом, в частности, подали нынешний мэр Сергей Собянин, глава Таганского района Илья Свиридов от партии «Справедливая Россия», летчик-космонавт Сергей Ревин от экологической партии «Зеленые», экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ. Также в Мосгоризбирком обратились российский журналист Антон Красовский, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков от партии «Гражданская инициатива», глава комитета Госдумы по спорту Михаил Дегтярев (ЛДПР). Кроме того, среди потенциальных участников выборов — бизнесмен Герман Стерлигов и лидер группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий.

Выдвижение завершится 2 июля. Для регистрации кандидатом нужно собрать подписи 110 муниципальных депутатов из трех четвертей столичных районов. Самовыдвиженцы также должны предоставить 36 081 подпись избирателей.