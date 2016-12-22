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Мосгоризбирком потратит 572 млн руб. на организацию выборов мэра
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Мосгоризбирком потратит 572 млн руб. на организацию выборов мэра
Выборы мэра Москвы, 19:32
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Мосгоризбирком потратит 572 млн руб. на организацию выборов мэра

На проведение и подготовку выборов мэра столицы из бюджета выделили 572 млн руб. Об этом в ходе заседания 28 июня рассказал председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, передает ТАСС.

«Общий бюджет, выделенный на проведение выборов, — 572 млн руб.», — сказал он, предложив перечислить из этой суммы «нижестоящим избирательным комиссиям 534 млн руб.». Еще 37 млн руб. Горбунов инициировал перенаправить Мосгоризбиркому.​ Членами комиссии это предложение было единогласно поддержано.

В целом выделенная на проведение выборов из бюджета сумма, как уточняет ТАСС, почти в 1,3 раза больше по сравнению с той, что была перечислена на эти цели на последних выборах столичного градоначальника в 2013 году (тогда на подготовку и проведение выборов мэра было направлено чуть более 433 млн руб.).

Также в этом году, как выяснил «Коммерсантъ», в 2,5 раза была увеличена сумма, выделенная из бюджета города на информирование избирателей о выборах. В 2018 году на эти цели было перечислено 166,7 млн руб. Комментируя информацию газете, Горбунов отказался связывать это с желанием столичных властей привлечь больше избирателей, чем пять лет назад (тогда явка составила 32,03%). «С 2013 года в два раза подорожала бумага, выросли цены на бензин», — пояснил он, заметив, что, по его мнению, главной причиной увеличения затрат стало то, что «до избирателей нужно довести новеллы избирательного законодательства, а именно возможность голосования в других регионах, продление времени голосования до 22:00 и внедрение системы «мобильного избирателя».

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Политика

Выборы мэра столицы состоятся в единый день голосования 9 сентября. О своем намерении принять участие в кампании заявили 29 человек. В частности, планируют выдвигаться от партий глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов (партия «Справедливая Россия»), экс-депутат Госдумы и председатель Партии перемен Дмитрий Гудков, председатель комитета Госдумы по спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев (от ЛДПР), экс-депутат Госдумы Вадим Кумин (кандидат от КПРФ), а также предприниматель Илья Баков (от Монархической партии).

Действующий мэр Сергей Собянин также уже заявил о планах участвовать в кампании, на выборы политик планирует идти как самовыдвиженец. Помимо Собянина, об аналогичных намерениях ранее заявили, в частности, журналист Антон Красовский, рок-музыкант Сергей «Паук» Троицкий, бизнесмен Герман Стерлигов. Также участвовать в выборах прежде собирался глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин, однако 24 июня он заявил, что отказался от этой идеи.

Для того, чтобы зарегистрироваться кандидатом в мэры, согласно нынешнему законодательству, необходимо собрать подписи 110 муниципальных депутатов из трех четвертей столичных районов. Самовыдвиженцам нужно также предоставить 36 081 подпись избирателей. Выдвижение кандидатов на должность мэра Москвы завершится 2 июля.

Теги: Мосгоризбирком , выборы мэра
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