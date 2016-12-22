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Кремль прокомментировал идею пригласить Трампа на финал ЧМ
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Кремль прокомментировал идею пригласить Трампа на финал ЧМ
Политика, 12:31
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Кремль прокомментировал идею пригласить Трампа на финал ЧМ
Москва рада видеть иностранных лидеров на матчах чемпионата мира, специальных приглашений для этого не нужно, сказал Дмитрий Песков. Путину и Трампу предстоит «серьезная встреча» в Хельсинки, добавил он
Дональд Трамп (Фото: Don Himsel / Reuters)

У российских властей «нет специальной задумки» пригласить президента США Дональда Трампа на финальный матч проходящего в России чемпионата мира по футболу, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Он добавил, что для посещения матчей чемпионата специальных приглашений не требуется. В Москве, по его словам, с самого начала подчеркнули, что будут рады видеть всех желающих посетить ЧМ иностранных лидеров.

По словам Пескова, в Хельсинки у лидеров запланирован «очень серьезный разговор по очень непростым вопросам». Пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что формат и продолжительность переговоров в Хельсинки еще согласовываются.

По данным CNN, Трамп намерен обсудить с Путиным ситуацию в Сирии, а именно положение в юго-западных районах страны, где правительственные войска ведут наступление на силы оппозиции. Дипломатические источники рассказали телеканалу, что президент США может предложить сделку, по которой Дамаск устанавливает контроль над этими регионами, позволив взамен оппозиционным силам беспрепятственно покинуть их.

Комментируя эту информацию, Песков заявил, что не понимает, на чем основывается сообщение телеканала. «Ну откуда эта информация? Они же говорят, что собирается [предложить на саммите] президент Трамп. Нам неизвестно, что собирается президент Трамп», — сказал он. Но пресс-секретарь Путина добавил, что по сирийской проблематике лидерам «предстоит достаточно обстоятельный разговор».

На вопрос о том, разделяют ли российские власти точку зрения, что Трамп готов к нормализации отношений, несмотря на сопротивление внутри США, Песков ответил, что Россия готова развивать отношения с Вашингтоном в той степени, в которой это готовы делать американские власти.

Встреча двух лидеров в Хельсинки намечена на 16 июля, такую дату в четверг, 28 июня, назвали одновременно в Москве и в Вашингтоне. В Кремле сообщили, что основными темами обсуждения будут двусторонние отношения и вопросы международной повестки. Трамп сказал, что «с нетерпением» ждет встречи с Путиным и что «миру необходимо начать ладить».

Авторы: Владимир Дергачев, Андрей Гатинский.
Теги: Владимир Путин , Дональд Трамп , Чемпионат мира по футболу 2018
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