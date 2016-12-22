Трамп рассказал о желании поладить с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с российский коллегой Владимиром Путиным и надеется, что им удастся поладить, передает Financial Times.

«Мы с нетерпением ждем этого. Если нам всем удастся поладить, будет замечательно. Миру необходимо начать ладить», — сказал президент США.

Встреча Путина и Трампа состоится 16 июля в Хельсинки. По словам вице-президента США Майка Пенса, на саммите обсудят «широкий круг вопросов», включая ситуацию в Сирии и на Украине.

Советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил , что в Вашингтоне не ждут от переговоров конкретных результатов, поскольку с последней встречи глав государств прошло очень много времени.«Трамп решил, что прямой контакт с Путиным нужен в интересах России, США и всего мира, несмотря на критику внутри страны», — добавил он.

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал встречу лидеров двух стран «давно ожидаемым началом» налаживания отношений между государствами.