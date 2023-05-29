Вучич предупредил о риске появления «еще одного Зеленского»

На севере Косово прошли столкновения между спецназом и местными сербами, есть пострадавшие, США осудили власти республики. Вучич предупредил о риске большого конфликта и желании лидера Косово повторить судьбу Зеленского

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Обстановка в Косово и Метохии станет в будущем труднее из-за действий премьера Альбина Курти, который ведет себя «провокационно и ужасно безответственно», заявил сербский президент Александр Вучич, передает RTV.

«Я опасаюсь общей неопределенности, нестабильности, я опасаюсь больших конфликтов, потому что я знаю, что сербы не смогут этого терпеть, и я знаю, что он, из-за которого все и произошло, не хочет отступать, потому что он жаждет стать еще одним [украинским президентом Владимиром] Зеленским», — сказал он.

Вучич рассказал, что после нескольких государств в разговоре с ним уже выразили обеспокоенность происходящим, сам он вскоре обсудит ситуацию с французским президентом Эмманюэлем Макроном и региональными лидерами, а в начале июня поедем в Кишинев на встречу с главами 46 стран Европы.

В конце мая в муниципалитетах Звенчан, Лепосавич и Зубин-Поток на севере Косово с преимущественно сербским населением прошли массовые протесты. Местные жители сербского происхождения вышли на демонстрации к зданиям администраций после того, как впервые органы местного самоуправления возглавили албанцы. овые руководители этих районов 25 мая приняли присягу на албанском языке и пообещали представлять интересы всех местных общин.

Там включили сирены, к зданию муниципалитетов прибыл косовский спецназ. Правоохранительные органы применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, прошли столкновения. В Звенчане пострадали четыре человека, подожжен полицейский автомобиль.

«Мы решительно осуждаем действия правительства Косово, которые ведут к эскалации напряженности на севере и к росту нестабильности», — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Евросоюз призвал все стороны к деэскалации. Руководство НАТО сообщило об обязанности Косово разрядить ситуацию.

Сербия отправила к границе с Косово войска. Минобороны Сербии назвало происходящее драматичным. «Кто-то должен понимать: что то, что делает [премьер-министр Косово] Альбин Курти, ведет нас к красным линиям, ведет к полному краху диалога», — сказал министр Милош Вучевич. Он также предположил, что косовский премьер «воображает, что является Зеленским и что он станет некой жертвой, а мы — агрессорами».