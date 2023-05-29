Боррель заявил об отсутствии оптимизма насчет ситуации на Украине летом

Глава дипломатии ЕС Боррель: Россия не пойдет на переговоры, если не победит

Он считает, что Россия не пойдет на переговоры, если не одержит победы в военных действиях

Фото: Анна Кудрявцева / Reuters

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что «не испытывает оптимизма» по поводу ситуации на Украине, которая может сложиться летом. Выступая на мероприятии в Барселоне, он сказал, что видит «явное намерение России» одержать победу, передает Sky News.

«Я не испытываю оптимизма по поводу того, что произойдет на Украине этим летом. Я вижу концентрацию войск с обеих сторон, я вижу явное намерение России выиграть войну, [Россия] не пойдет на переговоры, если она не выиграет войну», — считает Боррель.

С начала этого года Киев неоднократно говорил о планах начать контрнаступление. 27 мая глава Совета нацбезопасности и обороны страны Алексей Данилов сказал, что оно может начаться «завтра или через неделю».

29 мая командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что скоро начнутся «активные наступательные действия».

В офисе президента в мае контрнаступление признали начавшимся.

Украинский президент Владимир Зеленский говорил в марте, что контрнаступление не может начаться из-за недостатка вооружений и боеприпасов, недостаток оснащения подтверждали в его офисе в середине мая.

В Кремле не раз заявляли, что несмотря на поставки Украине вооружения западными странами, которые Москва осуждает, исход конфликта не изменится. «Россия будет продолжать [специальную военную] операцию, и Россия так или иначе обеспечит свои интересы и достигнет выполнения заявленных задач», — подчеркивал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Что касается переговоров, он говорил, что предпосылок для мирного урегулирования конфликта сейчас нет, несмотря на усилия других сторон.