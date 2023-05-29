Боррель заявил об отсутствии оптимизма насчет ситуации на Украине летом
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что «не испытывает оптимизма» по поводу ситуации на Украине, которая может сложиться летом. Выступая на мероприятии в Барселоне, он сказал, что видит «явное намерение России» одержать победу, передает Sky News.
«Я не испытываю оптимизма по поводу того, что произойдет на Украине этим летом. Я вижу концентрацию войск с обеих сторон, я вижу явное намерение России выиграть войну, [Россия] не пойдет на переговоры, если она не выиграет войну», — считает Боррель.
С начала этого года Киев неоднократно говорил о планах начать контрнаступление. 27 мая глава Совета нацбезопасности и обороны страны Алексей Данилов сказал, что оно может начаться «завтра или через неделю».
29 мая командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что скоро начнутся «активные наступательные действия».
В офисе президента в мае контрнаступление признали начавшимся.
Украинский президент Владимир Зеленский говорил в марте, что контрнаступление не может начаться из-за недостатка вооружений и боеприпасов, недостаток оснащения подтверждали в его офисе в середине мая.
В Кремле не раз заявляли, что несмотря на поставки Украине вооружения западными странами, которые Москва осуждает, исход конфликта не изменится. «Россия будет продолжать [специальную военную] операцию, и Россия так или иначе обеспечит свои интересы и достигнет выполнения заявленных задач», — подчеркивал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Что касается переговоров, он говорил, что предпосылок для мирного урегулирования конфликта сейчас нет, несмотря на усилия других сторон.