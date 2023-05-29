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Политика ,  
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Глава МИД Финляндии заявил об угрозе распада ОБСЕ

Глава МИД Финляндии Хаависто: ОБСЕ распадется в 2025 году, если не выберет председателя
Если ОБСЕ не удастся достичь договоренности о том, какая страна будет председательствовать в 2024 году, то организация может разрушиться, заявили в МИД Финляндии. Ранее Белоруссия и Россия не одобрили кандидатуру Эстонии
Пекка Хаависто
Пекка Хаависто (Фото: Antti Hamalainen / IMAGO / Global Look Press)

Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в следующие полгода ожидает кризис из-за того, что Россия и Белоруссия не хотят одобрить председательство Эстонии в 2024 году. Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, передает Yle.

«Если в 2024 году не будет председателя и не будет консенсуса по этому поводу, то следующий год станет годом разрушения ОБСЕ как организации», — сказал он.

По правилам ОБСЕ, каждый год одна из стран-участниц под руководством министра иностранных дел председательствует в организации. Кандидатуру должны одобрить все члены ОБСЕ. Россия и Белоруссия не одобрили кандидатуру Эстонии на этот пост, а та отказалась отзывать свою кандидатуру. Эстония ранее неоднократно призывала ввести санкции против Москвы, а также запретила въезд россиянам за рядом исключений.

ОБСЕ — крупнейшая региональная организация, которая занимается вопросами безопасности. Она объединяет 57 стран, расположенных в Европе, Северной Америке и Центральной Азии. Среди задач ОБСЕ — контроль над распространением вооружений, дипломатические усилия по предотвращению конфликтов, экономическая и экологическая безопасность, защита прав человека и мониторинг выборов. В частности, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 2014 года работала в Донбассе. В апреле 2022 года после начала спецоперации она покинула регион.

В минувшем апреле Россия приостановила выплату взносов в бюджет парламентской ассамблеи ОБСЕ. Как пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, решение связано с тем, что Россия сталкивается с попытками помешать работе ее делегации.

Так, в ноябре Польша, которая была председателем в ОБСЕ в 2022 году, отказала в визе российской делегации и главе МИД России Сергею Лаврову, находящемуся под санкциями ЕС. Лавров должен был участвовать в министерской встрече в городе Лодзь. Москва назвала это решение беспрецедентным и провокативным. А в феврале представители 20 стран ОБСЕ призвали Австрию не пускать российских депутатов на заседание парламентской ассамблеи в Вене. Австрия подчеркивала, что как принимающая сторона обязана выдавать визы всем. В итоге российская делегация прибыла на сессию, но ей не дали возложить цветы к памятнику советским воинам-освободителям.

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После инцидента с Польшей пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова спросили, есть ли для Москвы смысл сохранять членство в ОБСЕ. Тогда он ответил, что из-за «антагонистической» позиции по отношению к России ОБСЕ теряет свою эффективность, а также теряет «возможность не на словах, а на деле заниматься вопросами безопасности и сотрудничества в Европе».

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Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
ОБСЕ Финляндия распад Россия Белоруссия Эстония

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