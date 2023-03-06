Россия отказалась раскрывать странам ОБСЕ данные о вооруженных силах

Россия отказалась предоставлять информацию о своих вооруженных силах в рамках Венского документа ОБСЕ. Такой шаг она назвала ответом на действия западных стран. Впрочем, у них к Москве свои претензии

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Как Москва объясняет свой отказ

Россия отказалась от участия в ежегодном обмене данными о вооруженных силах, который оговорен в Венском документе 2011 года (ВД-2011) и охватывает 57 стран — членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом сообщила американская Ассоциация по контролю над вооружениями (Arms Control Association) со ссылкой на соответствующее письмо российской стороны и неназванного европейского представителя. Эту информацию РБК подтвердил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов.

Венский документ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности предусматривает обмен информацией между странами ОБСЕ об их вооруженных силах, оборонном планировании и военных бюджетах; в нем также зафиксирована система взаимных уведомлений и инспекций. По сети связи ОБСЕ государства сообщают друг другу об определенных видах своей военной деятельности, приглашают на свои мероприятия наблюдателей, инспектируют районы, чтобы избежать неверного толкования военной деятельности друг друга. Этот 70-страничный документ политически обязателен и не требует ратификации. Первый Венский документ был согласован в 1990 году — Совещанием по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), которое в 1995 году трансформировалось в ОБСЕ. Документ обновляли в 1992, 1994 и 1999 годах. О нем вновь заговорили в 2007 году, когда Россия приостановила участие в Договоре об обычных вооружениях в Европе (ДОВСЕ).

Впервые о своем решении Москва уведомила стороны 16 января 2023 года, когда Константин Гаврилов направил соответствующее письмо представителю Боснии и Герцеговины Синише Бенцуну, который был председателем Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (письмо есть в распоряжении РБК).

В нем говорится, что Москва не будет предоставлять информацию о своих вооруженных силах за 2023 год, как того требует раздел I Венского документа. Этот шаг, пишет Гаврилов, связан с решением Чехии «приостановить свои обязательства в отношении России», а также с заявлением Украины об ее «отказе участвовать в ежегодном обмене военной информацией (ЕОВИ) в 2023 году» и направлять соответствующие уведомления. «Исходим из того, что, если Российская Федерация будет предоставлять информацию в рамках ЕОВИ, она окажется в руках государств, упомянутых выше», — отмечается в письме.

«Ключевой принцип дипломатии — это принцип взаимности. Мы просто не могли допустить, чтобы в случае передачи данных о российских вооруженных силах наша информация попала к упомянутым государствам», — заявил РБК Гаврилов.

Российская сторона также обвинила в несоблюдении различных положений ВД-2011 ряд государств:

Великобританию, Германию, Италию, Латвию, Литву, Польшу, Словению, США, Францию, Швецию, Эстонию и другие страны (всего 29) — в том, что они вовремя не предоставили определенный тип уведомлений;

Болгарию, Польшу и Францию — в том, что они не пригласили Россию на свои военные базы;

Нидерланды — в том, что они исключили Россию из списка стран, которые получают от них уведомления.

Гаврилов сообщил РБК, что 1 марта Москва и Минск обратили внимание на то, что западные страны «полноценно не участвуют в обмене военной информацией и искусственно блокируют верификационную деятельность в рамках ВД-2011». Он обвинил западные страны в том, что «они активно меняют планы проведения учений — наращивают их масштабы и интенсивность».

«Вот, например, 16 февраля во Франции стартовали крупнейшие за последние десятилетия многонациональные учения «Орион-23». Об их начале мы узнали из прессы, а не по официальным каналам Венского документа. Это при том что натовские союзники в ходе этих маневров отрабатывают проведение широкомасштабных боевых действий во всех средах», — говорит Гаврилов, обвиняя западные страны в том, что с декабря 2022 года они не согласовывают сроки ежегодного совещания по оценке выполнения ВД-2011. «Российская делегация предпринимает все усилия, чтобы сдвинуть процесс принятия решения с мертвой точки. Но сопротивление западного «конгломерата» слишком велико, — заявил он. — По нашим оценкам, они просто боятся, что мы озвучим весь массив их нарушений режима МДБ, а также покрываемые ими в течение многих лет факты попрания ВД-2011 со стороны Украины».

По данным Ассоциации по контролю над вооружениями, к февралю 2023 года информацию о своей военной деятельности предоставили 50 стран. Четыре государства — Армения, Монголия, Польша и Украина — сделали это «с задержкой», еще две страны — Киргизия и Узбекистан — не предоставляют эти данные уже на протяжении многих лет.

Какие претензии у западных стран к Москве

У западных стран и Украины, в свою очередь, к России также ряд претензий. В январе 2022 года Министерство обороны Латвии обвинило Москву в том, что та отменила латвийские инспекции в Брянской и Смоленской областях. Формальной причиной стала пандемия COVID-19, которая, впрочем, не помешала Москве проводить крупномасштабные военные маневры, говорится на сайте ведомства.

В феврале 2022 года, накануне начала российской спецоперации на Украине, Киев направил Москве запрос с требованием в течение 48 часов дать «детальные разъяснения по военной деятельности» у своих границ — в основе этого требования раздел III Венского документа («Уменьшение опасности»). «Согласно положениям Венского документа, РФ должна предоставить точные районы проведения военной деятельности, сообщить о дате завершения, а также наименование, подчиненность, количество военных формирований; также типы вооружений и военной техники, участвующие в ней», — написал 11 февраля 2022 года в Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Россия на украинский запрос ответила отказом, заявив, что она не ведет «никакой необычной военной деятельности», а потому положения Венского документа здесь неприменимы. В российском документе говорилось, что у Москвы есть «все основания» оставить запрос Киева без удовлетворения, поскольку в нем содержатся «провокационные заявления» по Крыму. Также Россия обвинила Украину в том, что она сосредоточила в Луганской и Донецкой областях более 120 тыс. своих военных, которые готовы начать боевые действия.

На фоне конфликта на Украине в августе 2022 года глава российского Минобороны Сергей Шойгу заявил, что ОБСЕ «стала генератором антироссийских нарративов» и что хотя Венский документ 2011 года «формально остается в силе», «перспективы для его практической имплементации не просматриваются». «При отсутствии доверия между сторонами верификационный механизм фактически превращается в источник получения разведывательной информации, что не отвечает духу этого соглашения», — сказал министр на открытии Московской конференции по международной безопасности.

Претензии к Москве регулярно высказывают США — их Вашингтон приводит в ежегодных докладах Госдепартамента о соблюдении международных договоров в сфере контроля над вооружениями. В последнем таком докладе по итогам 2021 года говорится, что Москва, в частности, не предоставила информацию о своих вооруженных силах на территории Абхазии и Южной Осетии, не сообщила детали о двух типах боевых самолетов (Су-35С и Су-30СМ) и одном типе боевого вертолета (Ка-52), а также провела в марте—апреле 2021 года «необычное и незапланированное наращивание военной мощи в Крыму и около российской границы с Украиной».