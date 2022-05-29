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Кадыров посоветовал Зеленскому, как спасти Украину

Кадыров призвал лидеров Евросоюза усадить Зеленского за стол переговоров
По словам главы Чечни, Зеленскому необходимо покончить с «нацизмом» в собственной стране, а европейским лидерам необходимо повлиять на украинского президента, чтобы тот подписал все предлагаемые Россией соглашения
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Лидерам европейских государств необходимо усадить президента Украины Владимира Зеленского за стол переговоров с Россией. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Чтобы спасти Украину, Зеленскому нужно протереть глаза, замыленные западной пропагандой, и покончить с нацизмом в своей стране <...> Вы [европейские лидеры] должны найти общий язык с [президентом России Владимиром] Путиным и Зеленского посадить за стол [переговоров], чтобы он подписал все наши предложения», — заявил он.

Глава Чечни также предупредил, что как только «мы закончим в Донецке и Луганске», то сможем «передвигаться в сторону любого государства». «С нашим президентом вся Россия. Даже больше скажу: к нам сегодня из европейских государств приезжает множество добровольцев, которые хотят воевать против всех этих шайтанов», — добавил Кадыров.

При этом глава Чечни отметил, что западные страны, вводя санкции против российских «женщин, детей, стариков, тренеров, собак и лошадей», показывают этим свою слабость.

Путин заявил Шольцу и Макрону о готовности к переговорам с Украиной
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Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

В мае и Россия, и Украина констатировали, что переговоры заморожены. После встречи делегаций в Стамбуле 29 марта переговорный процесс продолжался по видеосвязи, но теперь не идет ни в каком виде, сказали в МИД России. Ответственность за приостановку переговоров в ведомстве возложили на Киев.

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По словам главы российской делегации Владимира Мединского, Москва направила Киеву проект договора, в котором ряд принципиальных позиций был уже согласован, однако реакции не получила. По его мнению, власти Украины решили заморозить переговорный процесс.

Зеленский ранее не раз говорил о готовности к личным переговорам с Путиным, отмечая, что разговор должен проходить без посредников. В Кремле не отказываются от возможности встречи президентов, однако настаивают, что прежде делегациям следует подготовить конкретный документ, который во время встречи глав двух стран и утвердят, указывал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Рамзан Кадыров Владимир Зеленский Военная операция на Украине ЕС
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