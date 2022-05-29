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В Германии заявили, что единство ЕС по санкциям против России «рушится»

Саммит стран ЕС, где будут обсуждаться новые санкции против России, пройдет с 30 по 31 мая. По словам главы немецкого Минфина, единство ЕС по санкциям против Москвы в преддверии саммита «начинает рушиться»
Роберт Хабек
Роберт Хабек (Фото: Michael Sohn / AP)

Единство Евросоюза в отношении санкций против России «начинает рушиться» в преддверии саммита, на котором будут обсуждаться нефтяное эмбарго и планы по сокращению зависимости от российской энергетики. Об этом заявил глава Минэкономики Германии Роберт Хабек, передает Reuters.

По его словам, после начала спецоперации России на Украине «мы увидели, что может произойти, когда Европа едина». «С учетом завтрашнего саммита будем надеяться, что так будет и дальше. Но это единство уже начинает рушиться», — сказал он.

Хабек призвал Германию выступить на саммите «в один голос», а не воздерживаться при голосовании из-за разногласий внутри правящей коалиции страны. К аналогичному единству он призвал и другие государства ЕС.

Bloomberg узнал об уступках ЕС по энергетическим санкциям против России
Политика
Фото:IMAGO / Dwi Anoraganingrum / Global Look Press

С конца февраля под западные санкции попали российские компании, банки и граждане: чиновники, парламентарии, общественные деятели, главы госкомпаний и журналисты. В последнем — пятом пакете санкций — ЕС также запретил импорт угля и ограничил грузоперевозки.

С мая Еврокомиссия работает над шестым пакетом санкций против России. Изначально в него планировалось включить запрет на покупку всей российской нефти — как сырой, так и очищенной, говорила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Однако пакет мер не удалось согласовать, в том числе из-за позиции Венгрии, которая не соглашалась отказаться от российской нефти.

29 мая Bloomberg сообщил, что ЕС может предусмотреть исключение поставок по нефтепроводу «Дружба» из санкционного пакета. «Такой компромисс позволит премьер-министру Венгрии Виктору Орбану выиграть время для согласования технических деталей постепенного прекращения поставок по трубопроводу в его страну», — указывало издание.

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В ответ на западные санкции власти России объявили об ответных мерах, а правительство разработало и приняло масштабный пакет мер по поддержке экономики. Вице-премьер Александр Новак ранее предупреждал, что отказ от российских углеводородов грозит коллапсом на газовых и нефтяных рынках, поскольку Россия является их крупнейшим поставщиком.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
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