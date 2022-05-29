Bloomberg назвал вопросы по Украине, вызывающие разногласия в ЕС
Страны-члены ЕС все больше и больше разделяются в вопросах, касающихся Украины, в том числе введения санкций против России, пишет Bloomberg.
Разногласия проявляются везде: по поводу того, какое вооружение отправить Украине, имеют ли смысл переговоры с президентом Владимиром Путины, какие условия должен принять Киев в рамках будущего мирного соглашения, уточняет агентство. По его данным, разделение в основном происходит между странами Восточной и Западной Европы.
Bloomberg напомнил, что странам Евросоюза удалось решить спорные вопросы во время подготовки первых пяти санкционных пакетов. Однако в рамках работы над шестым им становится все сложнее и сложнее достигать соглашения, уточняет агентство, так как рассматриваемые санкции требуют от них больших финансовых затрат.
Но даже если пакет все же согласуют, сила его давления на российскую экономику была ослаблена некоторыми уступками, отмечает издание. Так, предлагаемые периоды отказа от российских энергоносителей были продлены, а пункт о запрете танкерных перевозок российской нефти по всему миру был исключен под давлением Греции.
Помимо этого, источники Bloomberg утверждали, что ЕС может предусмотреть исключение поставок по нефтепроводу «Дружба» из санкционного пакета. «Такой компромисс позволит премьер-министру Венгрии Виктору Орбану выиграть время для согласования технических деталей постепенного прекращения поставок по трубопроводу в его страну», — писало издание.
Агентство уточняет, что если эта уступка войдет в шестой пакет, сила его давления на Россию снизится еще больше.
Изначально в шестой пакет санкций планировалось включить запрет на покупку всей российской нефти, как сырой, так и очищенной. Об этом в начале мая сообщала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Евросоюз намеревался отказаться от поставок сырой нефти из России в течение полугода, от нефтепродуктов — к концу 2022 года.
Однако пакет мер не удалось согласовать, в том числе из-за позиции Венгрии, которая не соглашается отказаться от российской нефти. Будапешт считает, что это губительно скажется на экономике страны, а также нанесет ущерб ее энергобезопасности.