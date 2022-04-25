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Политика ,  
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Турция объявила о завершении первой фазы операции «Коготь-Замок» в Ираке

Турецкие военные «достигли мест, которые им нужно было достичь, и захватили там цели», заявили в Минобороны. Операция направлена на защиту границ Турции, ее целью служат «только террористы», заверяют в Анкаре
Фото: Burak Kara / Getty Images
Фото: Burak Kara / Getty Images

Турция завершила первую фазу военной операции «Коготь-Замок» против Рабочей партии Курдистана (РПК, Анкара признала ее террористической организацией) на севере Ирака, заявил в интервью Hurriyet министр обороны Хулуси Акар.

Турецкие вооруженные силы «достигли мест, которых им нужно было достичь, земли, которую они будут контролировать по земле и воздуху, и захватили там цели», сообщил министр.

По словам Акара, в районе проведения операции есть «много пещер, убежищ, укрытий и так называемых штабов», а захваченные цели — только первый этап операции. «Позже эта деятельность продолжится <...> до тех пор, пока террористы не будут нейтрализованы», — добавил он.

Турция начала военную операцию «Коготь-Замок» против курдов в Ираке
Политика
Фото:Bram Janssen / AP

Турция объявила о проведении военной операции против курдов 18 апреля. Кампания «Коготь-Замок» началась на востоке страны и на севере Ирака. В боевых действиях участвуют спецназ и военно-воздушные силы, как заявили в турецком Минобороны, целью служат «только террористы».

Как заявлял глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу, операция направлена на защиту границ страны. «Мы не нарушаем территориальную целостность Ирака, таких намерений не имеем», — уверял он.

РПК была основана в 1978 году. Она выступает за национальное самоопределение курдов в Турции. Анкара ведет вооруженный конфликт с курдами с 1984 года.

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В апреле 2021 года турецкая армия проводила еще одну военную операцию на севере Ирака против РПК, в ней был задействован спецназ.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Турция Ирак военная операция Рабочая партия Курдистана

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