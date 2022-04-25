Турция объявила о завершении первой фазы операции «Коготь-Замок» в Ираке

Турецкие военные «достигли мест, которые им нужно было достичь, и захватили там цели», заявили в Минобороны. Операция направлена на защиту границ Турции, ее целью служат «только террористы», заверяют в Анкаре

Фото: Burak Kara / Getty Images

Турция завершила первую фазу военной операции «Коготь-Замок» против Рабочей партии Курдистана (РПК, Анкара признала ее террористической организацией) на севере Ирака, заявил в интервью Hurriyet министр обороны Хулуси Акар.

Турецкие вооруженные силы «достигли мест, которых им нужно было достичь, земли, которую они будут контролировать по земле и воздуху, и захватили там цели», сообщил министр.

По словам Акара, в районе проведения операции есть «много пещер, убежищ, укрытий и так называемых штабов», а захваченные цели — только первый этап операции. «Позже эта деятельность продолжится <...> до тех пор, пока террористы не будут нейтрализованы», — добавил он.

Турция объявила о проведении военной операции против курдов 18 апреля. Кампания «Коготь-Замок» началась на востоке страны и на севере Ирака. В боевых действиях участвуют спецназ и военно-воздушные силы, как заявили в турецком Минобороны, целью служат «только террористы».

Как заявлял глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу, операция направлена на защиту границ страны. «Мы не нарушаем территориальную целостность Ирака, таких намерений не имеем», — уверял он.

РПК была основана в 1978 году. Она выступает за национальное самоопределение курдов в Турции. Анкара ведет вооруженный конфликт с курдами с 1984 года.

Читайте на РБК Pro Pro Эти семь привычек руководителю надо взять под контроль Эти семь привычек руководителю надо взять под контроль Инструкции Pro Разворот на 180 градусов: чем и с кем Россия будет торговать теперь Разворот на 180 градусов: чем и с кем Россия будет торговать теперь Прогнозы Pro Россияне перешли на кризисные модели шопинга: что и где они скупают Россияне перешли на кризисные модели шопинга: что и где они скупают Исследования Pro Ни слова о недовольстве: как быть с негативными эмоциями в коллективе Ни слова о недовольстве: как быть с негативными эмоциями в коллективе Исследования Pro Повышенные цены и переориентация экспорта. Что ждет российский нефтегаз Повышенные цены и переориентация экспорта. Что ждет российский нефтегаз Статьи Pro Нужен диалог: как производителям продуктов реагировать на санкции Нужен диалог: как производителям продуктов реагировать на санкции Статьи Pro Эпоха открытий: как планировать спрос и закупки в условиях неизвестности Эпоха открытий: как планировать спрос и закупки в условиях неизвестности Инструкции Pro Meta* в опале: что это значит для бизнеса и поможет ли VPN Meta* в опале: что это значит для бизнеса и поможет ли VPN Статьи

В апреле 2021 года турецкая армия проводила еще одну военную операцию на севере Ирака против РПК, в ней был задействован спецназ.