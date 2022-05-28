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Крымская епархия решила остаться в подчинении патриарху Кириллу

Симферопольская и Крымская епархия проголосовала против решения о независимости УПЦ от Московского патриархата, заявив, что нынешний статус Украинской церкви «является оптимальным»
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Симферопольская и Крымская епархия Украинской православной церкви не поддержала решение УПЦ о независимости от Московского патриархата, сообщается на ее сайте. Епархия останется под омофором (в церковной юрисдикции, под покровительством. — РБК) патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Делегация епархии, которая участвовала в собрании епископов, священников, монахов и мирян 27 мая, единогласно проголосовала против принятия постановления Собора и предложенных поправок в устав УПЦ. Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь заявил, «что нынешний канонический статус Украинской православной церкви как самоуправляемой части Русской православной церкви является оптимальным».

Накануне собор УПЦ выразил несогласие с позицией патриарха Кирилла по поводу военной операции на Украине, заявив, что боевые действия нарушают заповедь «Не убий». Священнослужители обратились к властям России с просьбой продолжать переговоры с Украиной и «поиск сильного и разумного слова, которое смогло бы остановить кровопролитие». УПЦ объявила о «полной самостоятельности и независимости».

В УПЦ заявили о сохранении отношений с Русской православной церковью
Общество
Фото:Francisco Seco / AP

В Донецкой епархии заявили, что решение УПЦ коснется не всех: «То есть церковная жизнь в Донецкой епархии не будет подвержена каким-либо изменениям».

Председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент пояснил РБК, что решение, принятое Собором, не означает разрыва отношений с РПЦ. По его словам, статус независимой и самоуправляемой церкви УПЦ имеет уже почти 30 лет. «Просто Собор еще раз подчеркнул [этот статус]. А духовное единство мы продолжаем поддерживать не только с РПЦ, но и с другими православными церквями», — отметил митрополит.

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда отказался комментировать постановление Собора УПЦ «в ситуации, когда внешние силы пытаются разрушить единство Русской православной церкви». Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что УПЦ «не зависит от Москвы ни административно, ни финансово, ни в каких-либо еще отношениях», и добавил, что РПЦ сохраняет единство с Украинской церковью.

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Украинская церковь Московского патриархата объявила независимость от РПЦ
Политика
Фото:Christopher Furlong / Getty Images

УПЦ — самоуправляемая церковь в составе Московского патриархата. В конце 2018 года на Украине была образована автокефальная церковь в результате слияния двух неканонических церковных структур — Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Она получила название Православная церковь Украины (ПЦУ). В Московском патриархате это решение назвали «канонически ничтожным».

26 мая предстоятель ПЦУ Епифаний призвал лишить патриарха Кирилла престола за поддержку военной операции. Прекратить боевые действия на Украине просила и УПЦ; священники некоторых епархий перестали поминать патриарха Кирилла в богослужениях, после чего глава РПЦ упрекнул их в слабости.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Украинская православная церковь Московский патриархат РПЦ епархия
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