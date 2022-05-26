Связанная с Михельсоном яхта вновь передала координаты спустя 12 дней

В последний раз 85-метровое судно передавало координаты в Карибском море, а спустя 12 дней оно оказалось в Средиземном. Михельсон находится под санкциями Великобритании и Канады

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Яхта Pacific, связанная с главой НОВАТЭКа Леонидом Михельсоном и ранее отключившая передачу координат, оказалась в Средиземном море, пишет Bloomberg cо ссылкой на данные сервиса местоположения судов.

Так, 20 мая яхта снова стала передавать координаты у Канарских островов, а с сегодняшнему дню уже миновала Мальту и движется на восток. Агентство отмечает, что в качестве направления указан Порт-Саид в Египте, хотя ранее был заявлен барселонский порт Велл. Конечный пункт назначения не известен.

Об остановке передачи яхтой ее координат ранее сообщил Bloomberg со ссылкой на данные сервиса, отслеживающего передвижения судов. Агентство сообщило, что 5 мая Pacific покинула один из портов Коста-Рики, а последняя ее геолокация (в Карибском море по направлению к Багамским островам) была зафиксирована вечером 8 мая.

РБК направил запрос в НОВАТЭК.

После того как западные страны ввели против России санкции, в разных государствах мира стали арестовывать имущество российских миллиардеров.

НОВАТЭК находится под секторальными санкциями США. Михельсона в американском санкционном списке нет, ограничения против него ввели Великобритания и Канада.

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Михельсон в рейтинге российских миллиардеров Forbes в этом году занял четвертое место, журнал оценил его состояние в $14 млрд. В 2019-м бизнесмен возглавлял рейтинг с $24 млрд, в прошлом году его состояние оценивалось в $24,9 млрд, он занимал пятую строчку. Журнал писал, что Pacific стоимостью $115 млн принадлежит Михельсону и зарегистрирована на Каймановых островах.

Яхта Pacific была построена на немецкой верфи Lürssen и передана владельцу в 2010 году. Ее длина составляет 85 м.