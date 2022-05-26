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Связанная с Михельсоном яхта вновь передала координаты спустя 12 дней

Bloomberg обнаружил «пропавшую» «яхту Михельсона» в Средиземном море
В последний раз 85-метровое судно передавало координаты в Карибском море, а спустя 12 дней оно оказалось в Средиземном. Михельсон находится под санкциями Великобритании и Канады
НОВАТЭК NVTK ₽965,4 +2,48% Купить
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Яхта Pacific, связанная с главой НОВАТЭКа Леонидом Михельсоном и ранее отключившая передачу координат, оказалась в Средиземном море, пишет Bloomberg cо ссылкой на данные сервиса местоположения судов.

Так, 20 мая яхта снова стала передавать координаты у Канарских островов, а с сегодняшнему дню уже миновала Мальту и движется на восток. Агентство отмечает, что в качестве направления указан Порт-Саид в Египте, хотя ранее был заявлен барселонский порт Велл. Конечный пункт назначения не известен.

Суперъяхта Михельсона пропала с радаров в Карибском море
Политика
Леонид Михельсон

Об остановке передачи яхтой ее координат ранее сообщил Bloomberg со ссылкой на данные сервиса, отслеживающего передвижения судов. Агентство сообщило, что 5 мая Pacific покинула один из портов Коста-Рики, а последняя ее геолокация (в Карибском море по направлению к Багамским островам) была зафиксирована вечером 8 мая.

РБК направил запрос в НОВАТЭК.

После того как западные страны ввели против России санкции, в разных государствах мира стали арестовывать имущество российских миллиардеров.

НОВАТЭК находится под секторальными санкциями США. Михельсона в американском санкционном списке нет, ограничения против него ввели Великобритания и Канада.

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Михельсон в рейтинге российских миллиардеров Forbes в этом году занял четвертое место, журнал оценил его состояние в $14 млрд. В 2019-м бизнесмен возглавлял рейтинг с $24 млрд, в прошлом году его состояние оценивалось в $24,9 млрд, он занимал пятую строчку. Журнал писал, что Pacific стоимостью $115 млн принадлежит Михельсону и зарегистрирована на Каймановых островах.

Яхта Pacific была построена на немецкой верфи Lürssen и передана владельцу в 2010 году. Ее длина составляет 85 м.

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Юлия Выродова Юлия Выродова
При участии
Тимофей Дзядко
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