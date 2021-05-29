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Протесты в США ,  
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Минюст США попросил суд отклонить иск к Трампу за разгон протестующих

Юристы пришли к выводу, что экс-президент не может проходить обвиняемым по гражданскому иску, если он касается действий полиции по обеспечению защиты первого лица
Фото: Drew Angerer / Getty Images
Фото: Drew Angerer / Getty Images

Министерство юстиции США обратилось в окружной федеральный суд округа Колумбия с просьбой отклонить иск к экс-президенту Дональду Трампу за насильственный разгон митинга на площади Лафайет в Вашингтоне в июне прошлого года. Об этом сообщает The Washington Post.

Речь идет о событиях 1 июня 2020 года, когда активисты движения Black Lives Matter собрались в центре американской столицы. Во время протестов на лужайке Белого дома Трамп записывал обращение к нации.

Накануне мэр Вашингтона ввел комендантский час в городе. Протестующие жгли автомобили, припаркованные у Белого дома. В связи с этим полиция применила слезоточивый газ для разгона нарушителей.

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Фото:Christian Monterrosa / AP

Как пишет WP, демонстрация была мирной, а полиция начала зачистку площади Лафайет для обеспечения безопасности передвижения главы государства — после обращения к нации он направился к Епископальной церкви Святого Иоанна, которую ранее подожгли протестующие.

Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) округа Колумбия, Black Lives Matter, другие движения и отдельные протестующие обвинили Трампа, генерального прокурора Уильямма Барра и других должностных лиц в насильственном подавлении мирного протеста.

В Минюсте США указали, что экс-президент и сотрудники его администрации не могут быть привлечены в качестве обвиняемых по гражданским искам против полиции, поскольку действия правоохранительных органов были связаны с обеспечением безопасности первых лиц страны.

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Кроме того, эксперты министерства отметили, что поражение Трампа на выборах в ноябре 2020 года сделало крайне маловероятным повторение этих событий. В то же время администрация президента Джо Байдена подчеркнула, что не разделяет позицию своих предшественников в отношении к митингам и демонстрациям, которые вспыхнули в прошлом году по всей стране и за ее пределами.

Юристы ACLU, в свою очередь, заявили, что прекращение дела в отношении Трампа и других чиновников «санкционирует безнаказанную жестокость» в будущем в центре Вашингтона.

В апреле суд признал бывшего полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Ему грозит до 40 лет тюрьмы. Байден назвал приговор справедливым. Власти Миннеаполиса выплатили семье Флойда $27 млн за урегулирование гражданского иска о неправомерных действиях полиции.

Автор
Михаил Котляр Михаил Котляр
Дональд Трамп Минюст США протесты суд
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