Минюст США попросил суд отклонить иск к Трампу за разгон протестующих

Юристы пришли к выводу, что экс-президент не может проходить обвиняемым по гражданскому иску, если он касается действий полиции по обеспечению защиты первого лица

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Министерство юстиции США обратилось в окружной федеральный суд округа Колумбия с просьбой отклонить иск к экс-президенту Дональду Трампу за насильственный разгон митинга на площади Лафайет в Вашингтоне в июне прошлого года. Об этом сообщает The Washington Post.

Речь идет о событиях 1 июня 2020 года, когда активисты движения Black Lives Matter собрались в центре американской столицы. Во время протестов на лужайке Белого дома Трамп записывал обращение к нации.

Накануне мэр Вашингтона ввел комендантский час в городе. Протестующие жгли автомобили, припаркованные у Белого дома. В связи с этим полиция применила слезоточивый газ для разгона нарушителей.

Как пишет WP, демонстрация была мирной, а полиция начала зачистку площади Лафайет для обеспечения безопасности передвижения главы государства — после обращения к нации он направился к Епископальной церкви Святого Иоанна, которую ранее подожгли протестующие.