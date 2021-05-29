Минюст США попросил суд отклонить иск к Трампу за разгон протестующих
Министерство юстиции США обратилось в окружной федеральный суд округа Колумбия с просьбой отклонить иск к экс-президенту Дональду Трампу за насильственный разгон митинга на площади Лафайет в Вашингтоне в июне прошлого года. Об этом сообщает The Washington Post.
Речь идет о событиях 1 июня 2020 года, когда активисты движения Black Lives Matter собрались в центре американской столицы. Во время протестов на лужайке Белого дома Трамп записывал обращение к нации.
Накануне мэр Вашингтона ввел комендантский час в городе. Протестующие жгли автомобили, припаркованные у Белого дома. В связи с этим полиция применила слезоточивый газ для разгона нарушителей.
Как пишет WP, демонстрация была мирной, а полиция начала зачистку площади Лафайет для обеспечения безопасности передвижения главы государства — после обращения к нации он направился к Епископальной церкви Святого Иоанна, которую ранее подожгли протестующие.