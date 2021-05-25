В США открыли стрельбу на акции памяти Джорджа Флойда

Фото: Christian Monterrosa / AP

Неизвестный открыл стрельбу в Миннеаполисе во время мероприятия по случаю годовщины убийства афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление полиции.

Правоохранители сообщили телеканалу, что в результате стрельбы ранен один человек. Пострадавшего доставили в Медицинский центр округа Хеннепин.

Корреспондент Associated Press сообщил, что вскоре после стрельбы нападавший скрылся. Свидетели видели, как он уезжал на машине. Преступник пока не пойман.

25 мая полицейский в Миннеаполисе задержал Флойда по подозрению в использовании фальшивых денег в магазине. Правоохранители положили задержанного лицом на асфальт, и один из полицейских прижал его плечо коленом. В результате Флойд умер из-за асфиксии.