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В США открыли стрельбу на акции памяти Джорджа Флойда

Фото: Christian Monterrosa / AP
Фото: Christian Monterrosa / AP

Неизвестный открыл стрельбу в Миннеаполисе во время мероприятия по случаю годовщины убийства афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление полиции.

Правоохранители сообщили телеканалу, что в результате стрельбы ранен один человек. Пострадавшего доставили в Медицинский центр округа Хеннепин.

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Корреспондент Associated Press сообщил, что вскоре после стрельбы нападавший скрылся. Свидетели видели, как он уезжал на машине. Преступник пока не пойман.

25 мая полицейский в Миннеаполисе задержал Флойда по подозрению в использовании фальшивых денег в магазине. Правоохранители положили задержанного лицом на асфальт, и один из полицейских прижал его плечо коленом. В результате Флойд умер из-за асфиксии.

После этого в целом ряде американских городов начались протесты против полицейского насилия и расизма, переросшие в массовые беспорядки.

Позже из-за убийства Флойда обвинение предъявили 45-летнему экс-полицейскому Дереку Шовину. В конце апреля этого года присяжные признали его виновным в убийстве второй степени, непредумышленном убийстве и грубом неуважении к человеческой жизни, по неосторожности повлекшем смерть. Теперь ему грозит до 40 лет тюрьмы.

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