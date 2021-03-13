Миннеаполис заплатит $27 млн семье Флойда за урегулирование иска

Решение принял городской совет для досудебного урегулирования иска о неправомерных действиях городской полиции. Через неделю в Миннеаполисе должен состояться суд над обвиняемым в непредумышленном убийстве Флойда полицейским

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Власти американского города Миннеаполис согласились выплатить $27 млн за досудебное урегулирование гражданского иска семье афроамериканца Джорджа Флойда, чья смерть в мае 2020 года после удушающего приема сотрудника полиции вызвала беспорядки и протесты в США и Европе. Об этом сообщает телеканал NBC.

Решение о выплате принял городской совет 12 марта во время совещания, проходившего в закрытом режиме. Кроме выплаты семье Флойда решение предполагает перечисление $500 тыс. благотворительной организации, основанной после смерти афроамериканца.

Глава городского совета Лиза Бендер, комментируя решение о многомиллионной выплате, в очередной раз выразила соболезнования семье Флойда и его друзьям. Бенджамин Крамп, один из адвокатов, представляющих интересы семьи погибшего, заявил, что решение властей Миннеаполиса стало крупнейшим досудебным урегулированием иска о нарушении гражданских прав, повлекшем смерть человека.

Крамп на пресс-конференции выразил одобрение решением городского совета и мэрии и заявил, что смерть Флойда стала переломным моментом для Америки. «Это заявление о том, что Джордж Флойд заслуживает большего, что его жизнь имеет значение, и что жизнь темнокожих имеет значение в куда более широком значении этих слов», — сказал адвокат.