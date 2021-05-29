Lufthansa получила разрешение на полеты в Россию в облет Белоруссии

Немецкий перевозчик семь раз в неделю летает в московское Домодедово и четыре — в петербургское Пулково. Lufthansa решила приостановить полеты над Белоруссией с 24 мая из-за инцидента с рейсом Ryanair

Фото: Алексей Смышляев / ТАСС

Немецкая авиакомпания Lufthansa получила разрешение на полеты в Москву и Санкт-Петербург по измененным маршрутам, минуя воздушное пространство Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя перевозчика.

«Все авиакомпании, входящие в Lufthansa Group, в настоящее время избегают воздушное пространство Белоруссии. Lufthansa продолжает летать семь раз в неделю в Москву (Домодедово) и четыре — в Санкт-Петербург (Пулково). Изменение маршрутов было одобрено авиационными ведомствами», — заявил представитель компании.

РБК обратился за комментарием в компанию Lufthansa.

24 мая Lufthansa сообщила, что приостанавливает все полеты над Белоруссией. Причиной стал инцидент с самолетом рейса Ryanair 23 мая из Афин в Вильнюс, экстренно севшим в Минске из-за сообщения о бомбе. После посадки был задержан экс-главред оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Бомбы на борту не нашли.