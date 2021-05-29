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Протесты в Белоруссии ,  
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Lufthansa получила разрешение на полеты в Россию в облет Белоруссии

Немецкий перевозчик семь раз в неделю летает в московское Домодедово и четыре — в петербургское Пулково. Lufthansa решила приостановить полеты над Белоруссией с 24 мая из-за инцидента с рейсом Ryanair
Фото: Алексей Смышляев / ТАСС
Фото: Алексей Смышляев / ТАСС

Немецкая авиакомпания Lufthansa получила разрешение на полеты в Москву и Санкт-Петербург по измененным маршрутам, минуя воздушное пространство Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя перевозчика.

«Все авиакомпании, входящие в Lufthansa Group, в настоящее время избегают воздушное пространство Белоруссии. Lufthansa продолжает летать семь раз в неделю в Москву (Домодедово) и четыре — в Санкт-Петербург (Пулково). Изменение маршрутов было одобрено авиационными ведомствами», — заявил представитель компании.

РБК обратился за комментарием в компанию Lufthansa.

Регулятор США попросил проявлять осторожность при полетах над Белоруссией
Политика

24 мая Lufthansa сообщила, что приостанавливает все полеты над Белоруссией. Причиной стал инцидент с самолетом рейса Ryanair 23 мая из Афин в Вильнюс, экстренно севшим в Минске из-за сообщения о бомбе. После посадки был задержан экс-главред оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Бомбы на борту не нашли.

Кроме того, 24 мая в Минске задержали рейс немецкого перевозчика, направлявшийся во Франкфурт. В аэропорт белорусской столицы поступило анонимное сообщение о готовящемся на борту теракте. Посадку пассажиров приостановили, их досмотр и проверка багажа не подтвердили угрозы опасности.

После инцидента с рейсом Ryanair Европейское агентство по авиационной безопасности на основании решения саммита ЕС рекомендовало авиакомпаниям прекратить полеты в воздушном пространстве Белоруссии. Кроме того, для белорусских перевозчиков закрыли воздушное пространство ЕС. Аналогичным образом поступили Великобритания и Украина.

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США 29 мая сообщила, что приостанавливают авиасообщение с Белоруссией и возобновляют санкции против девяти местных госпредприятий. Кроме того, Вашингтон и Брюссель сейчас прорабатывают адресные санкции против белорусских политиков.

Власти уведомили об увеличении времени на разрешение полетов через Россию
Общество
Фото:Julian Stratenschulte / dpa / picture-alliance / ТАСС

Генеральный директор крупнейшей белорусской авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец заявил, что западные страны ввели санкции против перевозчика, не дожидаясь итогов расследования инцидента с Ryanair. По его словам, «Белавиа» не имеет никакого отношения к ситуации с экстренной посадкой самолета.

В российском МИДе принятое в Европе решение запретить полеты над Белоруссией назвали безответственным и лишенным здравого смысла. «Оказывается, несмотря на нерасторопность в других насущных вопросах, перекроить маршрут сотен полетов европейский политбомонд может за один день, создав колоссальные проблемы гражданам. Пора Брюсселю научиться предпринимать действенные меры для истинной, а не мнимой безопасности граждан», — заявила представитель министерства Мария Захарова.

Автор
Михаил Котляр Михаил Котляр
При участии
Евгения Лебедева
Lufthansa авиаперелеты Россия Белоруссия
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