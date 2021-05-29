Регулятор США попросил проявлять осторожность при полетах над Белоруссией

Федеральное авиационное управление США (FAA) рекомендовало пассажирским авиаперевозчикам быть осторожными при полетах над Белоруссией. Об этом говорится на сайте регулятора.

«Пассажирским авиакомпаниям США рекомендуется проявлять крайнюю осторожность при полетах над Беларусью», — уточняется в сообщении.

Рекомендации останутся в силе, пока FAA не даст оценку действиям белорусских властей, связанным с вынужденной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске 23 мая. В частности, регулятор оценит возможность повторения таких инцидентов в будущем.