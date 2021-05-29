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Протесты в Белоруссии ,  
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Регулятор США попросил проявлять осторожность при полетах над Белоруссией

Федеральное авиационное управление США (FAA) рекомендовало пассажирским авиаперевозчикам быть осторожными при полетах над Белоруссией. Об этом говорится на сайте регулятора.

«Пассажирским авиакомпаниям США рекомендуется проявлять крайнюю осторожность при полетах над Беларусью», — уточняется в сообщении.

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Фото:Matt Cardy / Getty Images

Рекомендации останутся в силе, пока FAA не даст оценку действиям белорусских властей, связанным с вынужденной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске 23 мая. В частности, регулятор оценит возможность повторения таких инцидентов в будущем.

Борт Ryanair летел из Афин в Вильнюс, но был вынужден изменить курс и приземлиться в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Для сопровождения самолета Белоруссия подняла в небо военный истребитель МиГ-29.

После посадки ничего опасного на борту самолета не нашли, однако белорусские власти задержали двух летевших этим рейсом пассажиров — экс-главреда Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софью Сапегу.

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Захарова назвала безответственным запрет ЕС на полеты через Белоруссию
Политика
Фото:Daniel Berehulak / Getty Images

На следующий день после экстренной посадки Евросоюз запретил белорусским авиакомпаниям совершать полеты над территорией ЕС и рекомендовал европейским перевозчикам не летать над республикой. Украина также прекратила авиасообщение с республикой, украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Белоруссии. Ограничения поддержали и власти Великобритании.
 

США авиаперелеты Белоруссия
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