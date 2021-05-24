В Минске задержали рейс Lufthansa из-за сообщения о возможном теракте

Фото: Boris Roessler / dpa / Global Look Press

Сообщение о намерении совершить террористический акт на рейсе по маршруту Минск-Франкфурт авиакомпании Lufthansa поступило в Национальный аэропорт Минска днем 24 мая, сообщается в Telegram-канале аэропорта.

«На электронную почту Национального аэропорта поступило сообщение от неустановленных лиц о намерении совершить террористический акт в отношении рейса LH1487 авиакомпании Lufthansa по маршруту Минск-Франкфурт», — сказано в сообщении.

По информации пресс-службы аэропорта, вылет рейса был запланирован на 14:20, однако в соответствии с республиканскими нормативными правовыми актами в области авиационной безопасности, посадка пассажиров была приостановлена.

В данный момент самолет повторно досматривают на наличие подозрительных предметов.

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