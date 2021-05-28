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Протесты в Белоруссии ,  
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Захарова назвала безответственным запрет ЕС на полеты через Белоруссию

Фото: Daniel Berehulak / Getty Images
Фото: Daniel Berehulak / Getty Images

Запрет авиакомпаниям летать через воздушное пространство Белоруссии является проявлением полной безответственности и ставит под угрозу безопасность пассажиров, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook. Она также добавила, что политика Европейского cоюза «изгоняет» из себя здравый смысл.

«Оказывается, несмотря на нерасторопность в других насущных вопросах, перекроить маршрут сотен полетов европейский политбомонд может за один день, создав колоссальные проблемы гражданам. Пора Брюсселю научиться предпринимать действенные меры для истинной, а не мнимой безопасности граждан», — резюмировала Захарова.

Какие страны и авиакомпании бойкотируют воздушное пространство Белоруссии
Политика
Фото:ТАСС

Евросоюз на следующий день после задержания решил запретить белорусским авиакомпаниям совершать полеты через территорию ЕС и рекомендовал европейским авиаперевозчикам не выполнять рейсы через воздушное пространство Белоруссии, похожие меры приняли Великобритания и Украина. Это решение было принято после задержания Минском 23 мая журналиста Романа Протасевича во время экстренной посадки его рейса, следовавшего из Афин в Вильнюс. Вместе с ним была задержана гражданка России Софья Сапега.

Минск в ответ на запреты отправил в дипломатические миссии европейских стран ноту протеста. Официальные представители страны призвали воздержаться от оценок и к соблюдению суверенитета Белоруссии.

Авиакомпания сообщила об отказе России принять облетающий Белоруссию рейс
Политика
Фото:ZUMA / ТАСС

Несколько авиакомпаний сообщали о проблемах с получением разрешения на пролет через российское воздушное пространство, выполняя рейсы по альтернативному маршруту, не проходящему через территорию Белоруссии.

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Мария Захарова Белоруссия ЕС запрет полеты
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