Захарова назвала безответственным запрет ЕС на полеты через Белоруссию

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Запрет авиакомпаниям летать через воздушное пространство Белоруссии является проявлением полной безответственности и ставит под угрозу безопасность пассажиров, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook. Она также добавила, что политика Европейского cоюза «изгоняет» из себя здравый смысл.

«Оказывается, несмотря на нерасторопность в других насущных вопросах, перекроить маршрут сотен полетов европейский политбомонд может за один день, создав колоссальные проблемы гражданам. Пора Брюсселю научиться предпринимать действенные меры для истинной, а не мнимой безопасности граждан», — резюмировала Захарова.

Евросоюз на следующий день после задержания решил запретить белорусским авиакомпаниям совершать полеты через территорию ЕС и рекомендовал европейским авиаперевозчикам не выполнять рейсы через воздушное пространство Белоруссии, похожие меры приняли Великобритания и Украина. Это решение было принято после задержания Минском 23 мая журналиста Романа Протасевича во время экстренной посадки его рейса, следовавшего из Афин в Вильнюс. Вместе с ним была задержана гражданка России Софья Сапега.

Минск в ответ на запреты отправил в дипломатические миссии европейских стран ноту протеста. Официальные представители страны призвали воздержаться от оценок и к соблюдению суверенитета Белоруссии.