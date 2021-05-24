Lufthansa объявила о приостановке полетов над Белоруссией

Пассажирский лайнер Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске 23 мая из-за сообщения о взрывном устройстве на борту. Для сопровождения самолета в небо поднимался истребитель ВВС Белоруссии МиГ-29.

После посадки самолета взрывное устройство на борту не обнаружили, однако был задержан бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Против Протасевича в Белоруссии заведено уголовное дело об организации массовых беспорядков.

К расследованию этого инцидента призвали экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, а также президент Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, МИДы Чехии, Австрии, Германии и других стран. С 24 мая некоторые авиакомпании стали облетать границы воздушного пространства над Белоруссией.