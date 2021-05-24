Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 73,53 (-0,05) Инвестиции, 13:53
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 89,69 (-0,26) Инвестиции, 13:53
Основатель NEXTA сообщил об угрозах после задержания Протасевича в Минске Политика, 22:26 СМИ анонсировали заявление Лукашенко по ситуации с самолетом Ryanair Политика, 22:15 В Сети появилось первое видео с экс-главредом NEXTA после задержания Политика, 21:47 Lufthansa объявила о приостановке полетов над Белоруссией Общество, 21:44 ХАМАС заявил о непричастности к «минированию» самолета Ryanair Политика, 21:43 МИД призвал ЕС и США не применять двойные стандарты с самолетом Ryanair Политика, 21:40 В Малайзии при столкновении поездов пострадали более 160 человек Общество, 21:38 Федун пообещал необходимую поддержку новому главному тренеру «Спартака» Спорт, 21:34 Псаки назвала шокирующим инцидент с самолетом Ryanair в Минске Политика, 21:27 «Хороший урок». Как Россия проиграла первый матч на ЧМ по хоккею Спорт, 21:26 Третьяк назвал причину поражения сборной России в матче ЧМ со словаками Спорт, 21:15 МВД опровергло госпитализацию задержанного экс-главреда NEXTA Политика, 21:09 Мосгорсуд взыскал с «Медузы» 80 тыс. руб. по иску Пригожина Общество, 21:07 Что грозит Минску из-за задержания лайнера с экс-главредом NEXTA. Главное Политика, 20:59
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Протесты в Белоруссии ,  
0 

Lufthansa объявила о приостановке полетов над Белоруссией

Фото: Patrick Pleul / ZB / Global Look Press
Фото: Patrick Pleul / ZB / Global Look Press

Немецкая авиакомпания Lufthansa сообщила о приостановке полетов над воздушным пространством Белоруссии, передает агентство AFP в Twitter.

«Lufthansa прекращает полеты в воздушном пространстве Белоруссии», — говорится в сообщении.

Днем 24 мая сообщалось, что рейс Lufthansa был задержан в Минске из-за сообщения о возможном теракте на борту. «На электронную почту Национального аэропорта поступило сообщение от неустановленных лиц о намерении совершить террористический акт в отношении рейса LH1487 авиакомпании Lufthansa по маршруту Минск — Франкфурт», — говорилось в сообщении аэропорта. Людей тогда вывели, а на борту была организована проверка на наличие подозрительных предметов. Сообщение оказалось ложным.

ХАМАС заявил о непричастности к «минированию» самолета Ryanair
Политика
Фото:Mindaugas Kulbis / AP

Пассажирский лайнер Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске 23 мая из-за сообщения о взрывном устройстве на борту. Для сопровождения самолета в небо поднимался истребитель ВВС Белоруссии МиГ-29.

После посадки самолета взрывное устройство на борту не обнаружили, однако был задержан бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Против Протасевича в Белоруссии заведено уголовное дело об организации массовых беспорядков.

Читайте на РБК Pro
Правило Парето в профессии: как быть успешным без лишних усилий Как растерять уважение подчиненных. 7 частых ошибок управленцев Продажи кладовок в Москве выросли на 67%. Стоит ли в них инвестировать О чем не стоит писать в сопроводительном письме работодателю — 10 правил

К расследованию этого инцидента призвали экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, а также президент Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, МИДы Чехии, Австрии, Германии и других стран. С 24 мая некоторые авиакомпании стали облетать границы воздушного пространства над Белоруссией.

Lufthansa Белоруссия авиаперелеты приостановка
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
МИД призвал ЕС и США не применять двойные стандарты с самолетом Ryanair
Политика
Лавров попросил не оценивать ситуацию с посадкой самолета Ryanair сгоряча
Политика
ЕС вызвал посла Белоруссии из-за посадки самолета Ryanair в Минске
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter