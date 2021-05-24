Lufthansa объявила о приостановке полетов над Белоруссией
Немецкая авиакомпания Lufthansa сообщила о приостановке полетов над воздушным пространством Белоруссии, передает агентство AFP в Twitter.
«Lufthansa прекращает полеты в воздушном пространстве Белоруссии», — говорится в сообщении.
Днем 24 мая сообщалось, что рейс Lufthansa был задержан в Минске из-за сообщения о возможном теракте на борту. «На электронную почту Национального аэропорта поступило сообщение от неустановленных лиц о намерении совершить террористический акт в отношении рейса LH1487 авиакомпании Lufthansa по маршруту Минск — Франкфурт», — говорилось в сообщении аэропорта. Людей тогда вывели, а на борту была организована проверка на наличие подозрительных предметов. Сообщение оказалось ложным.