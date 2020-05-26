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Поправки в Конституцию ,  
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Кремль пояснил внесение закона с отсылками к еще не принятой Конституции

Поправки к Конституции находятся сейчас «на повестке дня», поэтому их упоминание в пояснительной записке к законопроекту, внесенному в Думу, не содержит подвоха или ошибки, заявил Дмитрий Песков
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В упоминании в законопроекте положений из поправок к Конституции, которые еще не прошли через всенародное голосование, нет «никакого подвоха» или ошибки, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Ну там, если я не ошибаюсь, вы говорите о пояснительной записке. Это нормально, поскольку эти поправки на повестке дня. Это же тезис. И поэтому совершенно нормально, что на них ссылаются и к ним обращаются. Здесь нет никакого подвоха и никаких юридических ошибок», — сказал он.

21 мая в Думу был внесен законопроект о поправках в федеральный закон «Об образовании». В пояснительной записке к нему была ссылка на одну из поправок к обновленной Конституции, которая еще не принята.

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Фото: Замир Усманов / Global Look Press

В документе говорилось, что «дети являются важнейшим приоритетом государственной политики» в соответствии со ст. 67.1 Конституции России, «вводимой законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».

Первым на это противоречие обратил внимание журналист «Эха Москвы» Максим Курников.

Поправки к Конституции были инициированы президентом Владимиром Путиным в его послании к Федеральному собранию 15 января. Они уже прошли все этапы, кроме всенародного голосования, после чего документ должен подписать президент. Поправки предусматривают внесение изменений во множество статей Основного закона, в том числе и обнуление президентских сроков Путина, который уже избирался на высший государственный пост четыре раза.

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Подготовку к голосованию по поправкам президент приостановил 25 марта в связи с эпидемией коронавируса. Изначально голосование планировалось провести 22 апреля.

20 мая Центральная избирательная комиссия разморозила средства на подготовку к голосованию, хотя его официально еще не определила. В ЦИК объяснили, что это было сделано для подготовки регионов к процедуре, когда дата станет известна.

«Поскольку общероссийское голосование состоится в любом случае — вопрос только в определении даты его проведения, — мы должны использовать все возможности дальнейшего обеспечения подготовительных мероприятий», — заявили в ЦИК. Там уточнили, что эпидемическая обстановка в стране улучшается, открываются организации и предприятия, поэтому финансовые средства должны распределяться для печати материалов, оборудования мест для голосования.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Авторы: Полина Химшиашвили, Владислав Гордеев
Теги: законопроект, Конституция, Дмитрий Песков
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