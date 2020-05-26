Кремль пояснил внесение закона с отсылками к еще не принятой Конституции

Поправки к Конституции находятся сейчас «на повестке дня», поэтому их упоминание в пояснительной записке к законопроекту, внесенному в Думу, не содержит подвоха или ошибки, заявил Дмитрий Песков

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В упоминании в законопроекте положений из поправок к Конституции, которые еще не прошли через всенародное голосование, нет «никакого подвоха» или ошибки, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Ну там, если я не ошибаюсь, вы говорите о пояснительной записке. Это нормально, поскольку эти поправки на повестке дня. Это же тезис. И поэтому совершенно нормально, что на них ссылаются и к ним обращаются. Здесь нет никакого подвоха и никаких юридических ошибок», — сказал он.

21 мая в Думу был внесен законопроект о поправках в федеральный закон «Об образовании». В пояснительной записке к нему была ссылка на одну из поправок к обновленной Конституции, которая еще не принята.

В документе говорилось, что «дети являются важнейшим приоритетом государственной политики» в соответствии со ст. 67.1 Конституции России, «вводимой законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».