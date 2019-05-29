Министр обороны Турции усомнился в досрочной поставке С-400

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что поставка российских комплексов С-400 может быть перенесена с июня на более поздний срок, передает Bloomberg со ссылкой на телеканал Haberturk.
«Этого может не произойти в июне, но произойдет в один из следующих месяцев», — сказал он и добавил, что «процесс уже начался».
Акар не уточнил, являются ли причиной какие-либо технические трудности или же отношения Турции и Вашингтона.
В то же время высокопоставленный чиновник на условиях анонимности рассказал Bloomberg, что никаких изменений в ранее согласованные сроки поставки комплексов С-400 не вносили.
В апреле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия может ускорить поставки С-400 и передать их до июля, на который были запланированы поставки.