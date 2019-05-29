Министр обороны Турции усомнился в досрочной поставке С-400

Президент Турции говорил, что Россия может поставить С-400 раньше запланированных сроков. В турецком минобороны заявили, что этого может не произойти

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Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что поставка российских комплексов С-400 может быть перенесена с июня на более поздний срок, передает Bloomberg со ссылкой на телеканал Haberturk.

«Этого может не произойти в июне, но произойдет в один из следующих месяцев», — сказал он и добавил, что «процесс уже начался».

Акар не уточнил, являются ли причиной какие-либо технические трудности или же отношения Турции и Вашингтона.

В то же время высокопоставленный чиновник на условиях анонимности рассказал Bloomberg, что никаких изменений в ранее согласованные сроки поставки комплексов С-400 не вносили.

В апреле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия может ускорить поставки С-400 и передать их до июля, на который были запланированы поставки.