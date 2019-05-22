Турция начала подготовку к санкциям США из-за С-400

Анкара не намерена отказываться от приобретения российских систем ПВО. В Минобороны Турции подчеркивают, что готовятся к возможным санкциям со стороны Соединенных Штатов. По данным СМИ, США поставили Турции ультиматум по С-400

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На пресс-конференции в Анкаре глава турецкого военного ведомства Хулуси Акар заявил о прогрессе в переговорах с США касательно приобретения российских систем С-400. Несмотря на это, Турция готовится к возможным санкциям в связи с законом CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»), сообщает агентство Reuters.

Акар отметил, что Турция сейчас изучает последнее предложение Вашингтона касательно продажи систем ПВО Patriot, однако одновременно отправляет людей в Россию для обучения на С-400. «У нас очень хорошие отношения с Россией, мы заключили контракт и намерены его выполнить», — цитирует министра издание Hurriyet. Акар подчеркнул, что Турция нуждается в современных системах ПВО, чтобы защитить 82 млн жителей страны.

Глава военного ведомства также подчеркнул, что Турция продолжает выполнять все свои обязательства по программе F-35. Он выразил надежду, что работы в этом направлении продолжатся.

Ранее CNBC со ссылкой на свои источники сообщил о том, что США предъявили последний ультиматум Турции, требуя от нее до конца первой недели июня отказаться от покупки С-400. В противном случае Анкаре придется выйти из программы F-35, лишиться 100 заказанных самолетов и столкнуться с американскими санкциями.

В Вашингтоне настаивают на том, что все страны НАТО должны закупать военное оборудование единых стандартов, а С-400 им не соответствует. Взамен Вашингтон предлагает Анкаре Patriot, которая стоит дороже российской системы.

Россия и Турция подписали соглашение о поставке четырех дивизионов С-400 в конце 2017 года, сумма контракта — $2,5 млрд.

Турция участвовала в программе создания истребителей F-35 и заказала 100 таких машин. Передача первого F-35 состоялась уже в июне 2018 года, однако пределы США он не покинул. Из-за поставки российских С-400 в Турцию в конгрессе США и Госдепе ранее пригрозили санкциями против Анкары. 1 апреля 2019 года США перестали поставлять в Турцию оборудование для F-35.