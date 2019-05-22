Турция начала подготовку к санкциям США из-за С-400

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,43 +0,02 EUR Бирж. 71,85 -0,07 Brent 71,77 -0,17% USD Нал. 64,91 64,11 EUR Нал. 72,40 71,60 USD ЦБ 64,54 +0,05 EUR ЦБ 71,97 +0 EUR/USD 1,1150 -0,0010 BTC/USD Бирж. 7 920,20 -25,80 IMOEX 2 613,54 -0,11% RTSI 1 277,70 -0,11% DJIA 25 877,33 +0,77% Nasdaq 7 785,72 +1,08%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Евро/Доллар $1,17 (+4,83%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19 Купить
Газпром нефть ₽450 (+22,62%) прогноз Велес Капитал к 21.05.20 Купить
Alcoa $35 (+42,68%) прогноз CFRA к 18.04.20 Купить
Goldman Sachs $250 (+26,15%) прогноз Wells Fargo Securities к 16.01.20 Купить
Золото $1 305 (+1,86%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19
Евро/Доллар $1,17 (+4,83%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19 Купить
Газпром нефть ₽450 (+22,62%) прогноз Велес Капитал к 21.05.20 Купить
Alcoa $35 (+42,68%) прогноз CFRA к 18.04.20 Купить
Goldman Sachs $250 (+26,15%) прогноз Wells Fargo Securities к 16.01.20 Купить
Золото $1 305 (+1,86%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19
Лента новостей
Курс доллара на 22 мая
USD ЦБ: 64,54 (+0,05) Quote, 21 мая, 12:14
Курс евро на 22 мая
EUR ЦБ: 71,97 (0) Quote, 21 мая, 12:14
Сотовые операторы начали отменять плату за входящие в роуминге в Крыму Технологии и медиа, 10:54 Указ о назначении замглавы МИД в администрацию пропал с сайта Зеленского Политика, 10:52 Daily Express ошибся с оценкой рекордного объема закупок золота Россией Экономика, 10:47 Борис Зарьков — РБК: «У нас в стране так: корову надо выдоить в ноль» Pro, 10:44 Федора Чалова признали лучшим игроком тура чемпионата России Спорт, 10:29 Business talk: как выйти из бизнеса, если вы его основатель РБК и Сбербанк Первый, 10:28 DuPont выкупит акции на $2 млрд: котировкам предсказали рост на 37,5% Quote, 10:16 Saudi Aramco раскрыла условия договора о поставках СПГ из США Бизнес, 10:13 Турция начала подготовку к санкциям США из-за С-400 Политика, 10:04 Скидка закончилась: что делать, если «письмо счастья» опоздало Авто, 10:02 В центре Москвы на проезжей части провалился грунт Общество, 10:01 Ростех предложил привлечь иностранцев к развитию 5G Технологии и медиа, 10:00 «Ростех» предложил развивать мобильные технологии в союзе с ZTE и Cisco Pro, 10:00 Личный опыт: как оборудовать автомобиль для выездного бизнеса и торговли РБК и ГАЗ, 09:59
Политика ,  
0 
Турция начала подготовку к санкциям США из-за С-400
Анкара не намерена отказываться от приобретения российских систем ПВО. В Минобороны Турции подчеркивают, что готовятся к возможным санкциям со стороны Соединенных Штатов. По данным СМИ, США поставили Турции ультиматум по С-400
Фото: Kostas Tsironis / Bloomberg

На пресс-конференции в Анкаре глава турецкого военного ведомства Хулуси Акар заявил о прогрессе в переговорах с США касательно приобретения российских систем С-400. Несмотря на это, Турция готовится к возможным санкциям в связи с законом CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»), сообщает агентство Reuters.

Акар отметил, что Турция сейчас изучает последнее предложение Вашингтона касательно продажи систем ПВО Patriot, однако одновременно отправляет людей в Россию для обучения на С-400. «У нас очень хорошие отношения с Россией, мы заключили контракт и намерены его выполнить», — цитирует министра издание Hurriyet. Акар подчеркнул, что Турция нуждается в современных системах ПВО, чтобы защитить 82 млн жителей страны.

Глава военного ведомства также подчеркнул, что Турция продолжает выполнять все свои обязательства по программе F-35. Он выразил надежду, что работы в этом направлении продолжатся.

Политика
СМИ узнали о двухнедельном ультиматуме США Турции по С-400

Ранее CNBC со ссылкой на свои источники сообщил о том, что США предъявили последний ультиматум Турции, требуя от нее до конца первой недели июня отказаться от покупки С-400. В противном случае Анкаре придется выйти из программы F-35, лишиться 100 заказанных самолетов и столкнуться с американскими санкциями.

В Вашингтоне настаивают на том, что все страны НАТО должны закупать военное оборудование единых стандартов, а С-400 им не соответствует. Взамен Вашингтон предлагает Анкаре Patriot, которая стоит дороже российской системы.

Политика
В конгрессе США потребовали от Турции «не подлизываться к Путину»

Россия и Турция подписали соглашение о поставке четырех дивизионов С-400 в конце 2017 года, сумма контракта — $2,5 млрд.

Турция участвовала в программе создания истребителей F-35 и заказала 100 таких машин. Передача первого F-35 состоялась уже в июне 2018 года, однако пределы США он не покинул. Из-за поставки российских С-400 в Турцию в конгрессе США и Госдепе ранее пригрозили санкциями против Анкары. 1 апреля 2019 года США перестали поставлять в Турцию оборудование для F-35.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Турция
Материалы по теме
СМИ узнали о двухнедельном ультиматуме США Турции по С-400
Политика
США отменили льготный режим торговли с Турцией
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter