ЕС допустил смягчение бюджетных норм для стран за расходы на боеприпасы

ЕС задумался о том, чтобы дать странам дополнительное время на сбалансирование своих бюджетов, если те вложат средства в увеличение производства боеприпасов. Предложение должны поддержать все члены объединения и Европарламент

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Европейский союз рассматривает возможность предоставления государствам-членам отсрочки до семи лет для корректировки своих бюджетов, если они инвестируют в увеличение производства боеприпасов, сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников. Агентство отмечает, что увеличение расходов на военные нужды является приоритетом после начала боевых действий на Украине.

По словам собеседников, рост военных расходов, в том числе на производство снарядов, будет рассматриваться как поддержка одной из стратегических целей блока и даст странам дополнительное время на балансировку бюджетов.

Такое предложение — часть мер по пересмотру Пакта стабильности и роста ЕС, соглашения между государствами Европейского союза, касающееся налоговой и бюджетной политики. Оно должно стать дополнением к планам Европейской комиссии по поддержке оборонной промышленности, которые представят на следующей неделе, пишет агентство.

По словам представителя ЕК, чтобы получить отсрочку, страны должны предоставить предложения относительно реформ и инвестиций, которые будут «достаточно подробными, перспективными, ограниченными по времени и поддающимися проверке».

Пакт стабильности и роста, обязывающий входящие в ЕС страны держать дефицит бюджета на уровне не более 3%, а госдолг — 60% от ВВП, был утвержден в конце 1990-х годов. В марте 2020 года из-за пандемии коронавируса его действие было приостановлено.

В прежнем виде пакт не будет действовать до конца 2023 года, чтобы позволить правительствам материально поддерживать домохозяйства и предприятия, которые пострадали вначале от COVID, а затем и от последствий боевых действий на Украине. В ноябре, как передавал Euronews, Еврокомиссия признала что такие страны, как Греция или Италия, с долгами, превышающими 150% ВВП, не смогут снизить их до первоначальной цели за 20 лет.

20 марта верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что страны союза приняли «историческое решение» и согласились на поставку 1 млн 155-миллиметровых снарядов Украине в течение следующих 12 месяцев. На реализацию плана ЕС намерен выделить €2 млрд из Европейского фонда мира. Одна половина этой суммы пойдет на отправку боеприпасов из запасов стран Евросоюза Киеву, вторая — на совместные закупки снарядов государствами-членами, чтобы восполнить эти запасы. Контракты будет размещать Европейское оборонное агентство (EDA).

По данным Politico, у стран возникли разногласия насчет контрактов на производство новых боеприпасов, в частности, они не могут решить, допускать ли к этому компании не из Евросоюза. В апреле, по данным Польского агентства печати, Франция заблокировала выделение средств ЕС из-за несогласия с механизмом их закупки в третьих странах с последующей передачей Киеву.