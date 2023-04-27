Посол Андреев счел произволом изъятие средств посольства России в Польше

Сергей Андреев (Фото: Radek Pietruszka / EPA / ТАСС)

Изъятие денег со счетов посольства и торгового представительства России является произволом и нарушением Венской конвенции. Об этом заявил посол России в Варшаве Сергей Андреев в эфире «Первого канала».

«Это правовой произвол, мягко говоря, само собой разумеется, что это вопиющее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях», — заявил он.

Накануне, 26 апреля, российский посол сообщил, что диппредставительство России в Варшаве получило уведомление от прокуратуры Польши о том, что средства в банке Santander перечислены на счета польского ведомства.

После этого банк сообщил о прекращении сотрудничества с посольством и закрыл счета. Речь идет о «значительных средствах» в долларах США и польских злотых, подчеркнул Андреев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что Москва ответит на решение польской прокуратуры изъять деньги со счетов посольства.

В марте 2022 года Андреев сообщил, что Минфин Польши заблокировал банковские счета посольства под предлогом подозрений в отмывании денег и финансировании терроризма.