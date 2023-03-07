Развожаев назвал ложью сообщения о взрыве в районе аэродрома Бельбек

Аэродром Бельбек (Фото: Wikimedia Commons)

Сообщения о взрывах в районе аэродрома Бельбек в Севастополе являются ложью, на внешнем рейде тренируются корабельные расчеты, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в телеграм-канале.

«В пабликах опять пишут о каком-то взрыве в районе аэродрома. Это ложь. На внешнем рейде идет тренировка корабельных расчетов», — написал он. По словам Развожаева, в городе все спокойно.

Сообщения о звуках взрыва в районе аэропорта появились, в частности, в пабликах во «ВКонтакте».

В ночь на 1 марта на территории воинской части в Крыму упали два беспилотника неустановленной модели. Источники РБК рассказали, что один из них взорвался и повредил стекла в служебных постройках.

Днем того же дня Минобороны сообщило, что военные отразили попытку массированной атаки дронов на Крым. Шесть беспилотников сбили, а еще четыре вывели из строя средствами радиоэлектронной борьбы. Жертв и разрушений на земле не было, отметили в военном ведомстве.