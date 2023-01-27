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Сестра Ким Чен Ына заявила, что КНДР будет «на одном поле боя» с Россией

Сестра Ким Чен Ына: КНДР будет всегда «на одном поле боя» с российской армией
Ким Ё Чжон
Ким Ё Чжон (Фото: Patrick Semansky / Getty Images)

Северная Корея всегда будет «стоять на одном поле боя» с народом и армией России, пообещала Ким Ё Чжон — заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии республики, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына. Ее заявление опубликовано агентством ЦТАК.

«Мы всегда будем стоять на одном поле боя российской армией и людьми, которые борются за достоинство и честь страны, ее суверенитет и безопасность», — сказала Ким Ё Чжон.

Она заявила, что любая военная техника, поставленная на Украину Западом, «сгорит и станет грудой железа перед несокрушимым боевым духом и мощью героической российской армии». Решение США прислать Украине танки Abrams сестра Ким Чен Ына назвала «гнусным шагом».

Вашингтон подозревает Пхеньян в поставках вооружений России. В декабре Белый дом выразил обеспокоенность поставками оружия из КНДР группе Вагнера. И Россия, и Северная Корея подобную информацию опровергают.

Теги
Северная Корея Россия Ким Чен Ын США КНДР
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