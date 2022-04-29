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Война санкций ,  
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МИД запретил въезд в Россию представителям Дании и Исландии

МИД: въезд в Россию запрещен 31 представителю Дании, Норвегии и Исландии
Более 30 журналистов, чиновников, бизнесменов и ученых из Норвегии, Дании и Исландии не смогут въехать в Россию, сообщили в МИДе. В ведомстве обосновали эти меры ответом на присоединение этих стран к санкциям Евросоюза
Министерство иностранных дел Российской Федерации
Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

В Россию запрещен въезд 31 представителю Норвегии, Исландии, а также датских автономных областей (Фарерские острова и Гренландия)  в рамках ответных мер на санкции, сообщили в российском МИДе.

Министерство не опубликовало список запрещенных к въезду лиц, однако указало, что в него вошли члены правительств, парламентов, журналисты, общественные деятели и представители академических и бизнес-кругов. Они, по утверждению МИД России, «активно продвигают антироссийскую риторику и участвуют в формировании и проведении политики, направленной против нашей страны».

Попасть в Россию не смогут 16 представителей Норвегии, девять представителей Исландии, по три представителя Фарерских островов и Гренландии, уточнили в ведомстве.

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МИД мотивировал введение этой меры тем, что Дания, Исландия и Норвегия поддержали санкции Евросоюза, в частности персональные ограничения.

Последняя, в частности, присоединилась к части ограничительных мер ЕС в середине марта, они касались финансового, энергетического, технологического, транспортного и оборонного сектора России, а также накладывали ограничения на «сотни» физических и юридических лиц. Осло также выслал трех российских дипломатов из-за деятельности, которую счел несовместимой с дипломатическим статусом (Россия в ответ выслала трех норвежских дипломатов), и передал Киеву зенитно-ракетные комплексы Mistral. Более того, с 7 мая российские яхты, прогулочные суда и коммерческие суда с валовой вместимостью более 500 т не смогут заходить в порты Норвегии.

В начале апреля американские власти заключили, что ряд стран, среди которых были Норвегия и Исландия, ввели такие экспортные ограничения против России, которые соответствуют введенным США. Им присвоена категория полного соответствия требованиям Бюро промышленности и безопасности США (BIS) по экспортным ограничениям.

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Дания решила выслать 15 российских дипломатов
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Фото:Ritzau Scanpix / Olafur Steinar Gestsson / Reuters

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Исландия Дания Норвегия Гренландия въезд в Россию МИД санкции Северная Европа
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