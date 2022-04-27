МИД объявил о высылке трех норвежских дипломатов
Министерство иностранных дел России вызвало посла Королевства Руне Ресланда и объявило персонами нон грата трех дипломатов Норвегии, говорится в сообщении на сайте ведомства.
«Послу вручена нота об объявлении на основе взаимности persona non grata трех дипломатов посольства Норвегии в Москве», — говорится в сообщении МИДа.
Послу заявили «решительный протест в связи с необоснованным решением властей этой страны о высылке сотрудников посольства России в Норвегии», а также в связи с тем, что государство оказывало военную помощь властям Украины.
Норвегия объявила трех дипломатов из посольства России в Осло персонами нон грата 6 апреля. Министр иностранных дел Королевства Анникен Хюитфельдт заявила, что они «занимались деятельностью, несовместимой с их дипломатическим статусом». Также, по ее словам, решение было связано с сообщениями об убийствах мирных граждан в Буче, в причастности к которым Киев обвинил российских военных.
Минобороны России называло сообщения о причастности российских военных провокацией. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял об инсценировке Украины и Запада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил о том, что кадры с мертвыми гражданами в Буче — видеоподлог и фейк.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине только на основании сообщений российских официальных источников.
20 апреля глава норвежского Минобороны Бьорн Арильд Грам сообщил, что Норвегия передала Украине 100 переносных зенитно-ракетных комплексов Mistral. По его словам, такое решение было принято правительством, так как конфликт на украинской территории может затянуться и страна нуждается в международной поддержке, «чтобы противостоять российской агрессии».
В сообщении министерства указывалось, что комплексы переданы на безвозмездной основе, поскольку вооруженные силы Норвегии больше не будут использовать этот тип ПВО. «Но это по-прежнему современное и эффективное оружие, которое принесет Украине большую пользу», — отмечает ведомство.
Телеканал NRK со ссылкой на канцелярию премьер-министра Норвегии сообщал, что системы уже находятся на Украине. Комплексы предназначены для поражения низколетящих вертолетов и самолетов, а также для поражения беспилотников. Норвежский кабмин также ранее решил поставить Украине в общей сложности 4 тыс. противотанковых ракет и несколько видов средств защиты и другого военного снаряжения, сообщало Минобороны.
30 марта президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к парламенту Норвегии, в котором заявил, что стране необходимо противокорабельное оружие — ракеты Harpoon, а также противовоздушные системы NASAMS, средства поражения бронетехники и артиллерийские системы.
Российские власти в ответ на это неоднократно обвиняли западные страны в «накачке» Украины оружием и предупреждали, что конвои с иностранным вооружением станут целями для российской армии. В том числе ноту протеста МИД направил и США, сообщала газета Washington Post. По данным издания, в ноте говорилось, что поставки Киеву «наиболее чувствительных систем вооружений» «подливают масло в огонь» и могут «привести к непредсказуемым последствиям».