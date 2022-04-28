Польша анонсировала учения и движение техники у границ с Украиной и ФРГ

Учения проведут согласно программе на этот год, о передвижении техники предупредили в том числе жителей приграничных с Россией, Германией и Украиной воеводств

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Из-за военных учений с 1 мая до конца месяца будет интенсивное движение военного транспорта на трассах в Западнопоморском, Любушском, Великопольском, Куявско-Поморском, Лодзинском, Мазовецком, Любельском и Варминьско-Мазурском воеводствах Польши. Об этом говорится на сайте Минобороны страны.

«В рамках учений с 1 мая до конца месяца колонны военной техники будут стоять на дорогах следующих воеводств: Западно-Поморского, Любушского, Великопольского, Куявско-Поморского, Лодзинского, Мазовецкого, Люблинского и Варминьско-Мазурского. Военная техника будет встречаться на автомагистралях, скоростных автомагистралях и национальных дорогах», — говорится в сообщении.

Варминьско-Мазурское воеводство граничит с Калининградской областью России, Западно-Поморское и Любушкое — с Германией, Люблинское — с Украиной.

Военные подчеркнули, что учения пройдут в соответствии с программой запланированных на этот год маневров.

Польские военные отметили, что техника, чаще всего, будет перемещаться ночью, однако некоторые передвижения возможны и в дневное время. «Прибытие и прохождение колонн также будут использоваться участниками учений для отработки приема и переброски союзных сил, координации трансграничных действий и сотрудничества с принимающими государствами», — отметили в Вооруженных силах.

Граждан попросили не публиковать фотографии с военными объектами и техникой, так как это может привести к негативным последствиям для безопасности.

Читайте на РБК Pro Pro Работает ли аргумент «недружественная страна» в споре за зарубежный бренд Работает ли аргумент «недружественная страна» в споре за зарубежный бренд Статьи Pro В США и ЕС бушует птичий грипп: что это значит для мировой экономики В США и ЕС бушует птичий грипп: что это значит для мировой экономики Статьи Pro Эти семь привычек руководителю надо взять под контроль Эти семь привычек руководителю надо взять под контроль Инструкции Pro Рано или поздно вы окажетесь в «пузыре»: экс-глава BCG — руководителям Рано или поздно вы окажетесь в «пузыре»: экс-глава BCG — руководителям Статьи Pro Инфляция в России показывает рекорды. Что ожидать дальше Инфляция в России показывает рекорды. Что ожидать дальше Статьи Pro Работающие стратегии для цепочек поставок: 2 основные и 6 альтернативных Работающие стратегии для цепочек поставок: 2 основные и 6 альтернативных Инструкции Pro О чем пишут российские блогеры и как бизнесу это использовать О чем пишут российские блогеры и как бизнесу это использовать Инструкции Pro Когда лучше идти в отпуск, чтобы не потерять в деньгах Когда лучше идти в отпуск, чтобы не потерять в деньгах Инструкции

Крупные учения в последнее время Варшава не анонсировала. В начале апреля источники Fox News в Госдепе говорили, что Польша и США 8 апреля проведут тренировки в районе города Жешув на юго-востоке страны. Учения касались тактической и огневой подготовки.

28 апреля глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что США и Польша разрабатывают план по контролю Варшавы над ее «историческими владениями» на Украине. Российская разведка полагает, что первым этапом реализации плана Польши станет ввод польских войск в западную часть Украины под лозунгом их «защиты от российской агрессии».

Ранее, 25 апреля, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна передала Украине танки. В марте Польша предлагала ввести на Украину миротворцев НАТО, однако другие страны, в том числе США и Германия, это не поддержали.