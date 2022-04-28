Польша анонсировала учения и движение техники у границ с Украиной и ФРГ

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 апреля
EUR ЦБ: 75,92 (-0,74) Инвестиции, 11:47
Курс доллара на 28 апреля
USD ЦБ: 72,88 (+0,17) Инвестиции, 11:47
Кого и как будут наказывать за исполнение западных санкций Pro, 17:07
ЕР предложила ввести квоту в вузах для детей погибших ветеранов Политика, 17:02
Из-за пожаров в Курганской области эвакуировали более 500 человек Общество, 17:01
Токен STEPN подорожал на 20% и обновил исторический максимум Крипто, 16:58
OMV опровергла сообщение о планах открыть счет для оплаты газа в рублях Экономика, 16:58
Бум спроса: где без Booking и Airbnb бронировать жилье на майские Недвижимость, 16:53
Мэр Екатеринбурга заявил, что Соловьев «ничего не знает» о городе Политика, 16:49
Профсоюз предупредил о риске увольнения 50 пилотов Superjet Бизнес, 16:44
В Хорватии потребовали извинений от газеты за оскорбления игрока «Зенита» Спорт, 16:37
Польза или вред: как научиться правильному питанию Партнерский проект, 16:36
Владелец Reserved и Cropp продаст бизнес в России Бизнес, 16:35
Чемпионка выступила против участия в Олимпиадах без флага и гимна России Спорт, 16:32
Бундестаг одобрил поставки тяжелого вооружения Украине Политика, 16:31
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:29
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Политика ,  
0 

Польша анонсировала учения и движение техники у границ с Украиной и ФРГ

Учения проведут согласно программе на этот год, о передвижении техники предупредили в том числе жителей приграничных с Россией, Германией и Украиной воеводств
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Из-за военных учений с 1 мая до конца месяца будет интенсивное движение военного транспорта на трассах в Западнопоморском, Любушском, Великопольском, Куявско-Поморском, Лодзинском, Мазовецком, Любельском и Варминьско-Мазурском воеводствах Польши. Об этом говорится на сайте Минобороны страны.

«В рамках учений с 1 мая до конца месяца колонны военной техники будут стоять на дорогах следующих воеводств: Западно-Поморского, Любушского, Великопольского, Куявско-Поморского, Лодзинского, Мазовецкого, Люблинского и Варминьско-Мазурского. Военная техника будет встречаться на автомагистралях, скоростных автомагистралях и национальных дорогах», — говорится в сообщении.

Варминьско-Мазурское воеводство граничит с Калининградской областью России, Западно-Поморское и Любушкое — с Германией, Люблинское — с Украиной.

Нарышкин заявил о планах Польши установить контроль над частью Украины
Политика
Сергей Нарышкин

Военные подчеркнули, что учения пройдут в соответствии с программой запланированных на этот год маневров.

Польские военные отметили, что техника, чаще всего, будет перемещаться ночью, однако некоторые передвижения возможны и в дневное время. «Прибытие и прохождение колонн также будут использоваться участниками учений для отработки приема и переброски союзных сил, координации трансграничных действий и сотрудничества с принимающими государствами», — отметили в Вооруженных силах.

Граждан попросили не публиковать фотографии с военными объектами и техникой, так как это может привести к негативным последствиям для безопасности.

Читайте на РБК Pro
Pro
Работает ли аргумент «недружественная страна» в споре за зарубежный бренд
Статьи
Pro
В США и ЕС бушует птичий грипп: что это значит для мировой экономики
Статьи
Pro
Эти семь привычек руководителю надо взять под контроль
Инструкции
Pro
Фото: BCG Рано или поздно вы окажетесь в «пузыре»: экс-глава BCG — руководителям
Статьи
Pro
Фото: Виталий Невар / ТАСС Инфляция в России показывает рекорды. Что ожидать дальше
Статьи
Pro
Фото: Darren McCollester / Getty Images Работающие стратегии для цепочек поставок: 2 основные и 6 альтернативных
Инструкции
Pro
О чем пишут российские блогеры и как бизнесу это использовать
Инструкции
Pro
Фото: Louis Hansel / Unsplash Когда лучше идти в отпуск, чтобы не потерять в деньгах
Инструкции

Крупные учения в последнее время Варшава не анонсировала. В начале апреля источники Fox News в Госдепе говорили, что Польша и США 8 апреля проведут тренировки в районе города Жешув на юго-востоке страны. Учения касались тактической и огневой подготовки.

28 апреля глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что США и Польша разрабатывают план по контролю Варшавы над ее «историческими владениями» на Украине. Российская разведка полагает, что первым этапом реализации плана Польши станет ввод польских войск в западную часть Украины под лозунгом их «защиты от российской агрессии».

Ранее, 25 апреля, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна передала Украине танки. В марте Польша предлагала ввести на Украину миротворцев НАТО, однако другие страны, в том числе США и Германия, это не поддержали.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев, Юлия Выродова Юлия Выродова
учения Германия Польша Россия военная техника
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Материалы по теме
Лукашенко заявил об «очумевших поляках» и рисках «третьей мировой»
Политика
Нарышкин заявил о планах Польши установить контроль над частью Украины
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter