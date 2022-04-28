Польша анонсировала учения и движение техники у границ с Украиной и ФРГ
Из-за военных учений с 1 мая до конца месяца будет интенсивное движение военного транспорта на трассах в Западнопоморском, Любушском, Великопольском, Куявско-Поморском, Лодзинском, Мазовецком, Любельском и Варминьско-Мазурском воеводствах Польши. Об этом говорится на сайте Минобороны страны.
«В рамках учений с 1 мая до конца месяца колонны военной техники будут стоять на дорогах следующих воеводств: Западно-Поморского, Любушского, Великопольского, Куявско-Поморского, Лодзинского, Мазовецкого, Люблинского и Варминьско-Мазурского. Военная техника будет встречаться на автомагистралях, скоростных автомагистралях и национальных дорогах», — говорится в сообщении.
Варминьско-Мазурское воеводство граничит с Калининградской областью России, Западно-Поморское и Любушкое — с Германией, Люблинское — с Украиной.
Военные подчеркнули, что учения пройдут в соответствии с программой запланированных на этот год маневров.
Польские военные отметили, что техника, чаще всего, будет перемещаться ночью, однако некоторые передвижения возможны и в дневное время. «Прибытие и прохождение колонн также будут использоваться участниками учений для отработки приема и переброски союзных сил, координации трансграничных действий и сотрудничества с принимающими государствами», — отметили в Вооруженных силах.
Граждан попросили не публиковать фотографии с военными объектами и техникой, так как это может привести к негативным последствиям для безопасности.
Крупные учения в последнее время Варшава не анонсировала. В начале апреля источники Fox News в Госдепе говорили, что Польша и США 8 апреля проведут тренировки в районе города Жешув на юго-востоке страны. Учения касались тактической и огневой подготовки.
28 апреля глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что США и Польша разрабатывают план по контролю Варшавы над ее «историческими владениями» на Украине. Российская разведка полагает, что первым этапом реализации плана Польши станет ввод польских войск в западную часть Украины под лозунгом их «защиты от российской агрессии».
Ранее, 25 апреля, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна передала Украине танки. В марте Польша предлагала ввести на Украину миротворцев НАТО, однако другие страны, в том числе США и Германия, это не поддержали.