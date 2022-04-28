В ДНР отменили парад Победы из-за угрозы обстрелов

В ДНР заявили, что при большом скоплении людей есть угроза обстрела. Провести парад Победы и шествие Бессмертного полка власти республики планируют «после выхода на конституционные границы»

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

В Донецкой народной республике 9 мая не будут проводить парад Победы и шествие Бессмертного полка, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Принято непростое решение: мы проведем парад Победы после полной нашей победы и выхода ДНР на конституционные границы», — сказал он.

По словам Пушилина, решение перенести парад связано прежде всего с безопасностью. «Противник не то чтобы может обстрелять большое скопление людей, он точно обстреляет, если у него будет такая возможность. Что касается Бессмертного полка, этот вопрос еще, скажем так, прозаичней. Потому что на него людей выходит гораздо больше [чем на парад Победы]», — заявил глава ДНР (цитата по «Интерфаксу»).

Двумя днями ранее о решении отменить проведение парада Победы 9 мая также сообщили в непризнанной республике Приднестровье, которая граничит с Украиной. По словам главы Приднестровья Вадима Красносельского, «массовое скопление граждан, централизованно организованное в отдельно взятых локациях» было небезопасным.

Об этом он заявил после ряда вооруженных нападений на объекты гражданской и военной инфраструктуры, которые происходят последние несколько дней. В частности, в Тирасполе обстреляли из гранатомета здание Министерства госбезопасности. Правительство Приднестровья объявило в республике красный уровень террористической угрозы. По словам президента Молдавии Майи Санду, события в непризнанной республике связаны с «разными силами внутри Приднестровья», которые хотят дестабилизировать ситуацию.

В то же время в Мариуполе собираются провести 9 мая шествие Бессмертного полка, об этом сообщили в новой городской администрации, назначенной Пушилиным. Боевые действия в этом городе продолжаются почти с самого начала спецоперации. 6 апреля Пушилин назначил новым мэром Мариуполя бывшего депутата горсовета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Константина Иващенко. Заммэра стала депутат от той же партии Виктория Калачева.