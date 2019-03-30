США решили возобновить стратегию переброски войск времен холодной войны

В начале марта Пентагон, руководствуясь этой стратегией, перебросил из США в Польшу 1,5 тыс. пехотинцев. Цель таких маневров – непредсказуемое появление войск для сдерживания противника, отметил генерал-майор Джон Гронски

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Командование американской армии вновь осваивает мгновенное развертывание войск, адаптируясь к новой стратегии Минобороны США, известной как «динамическое использование сил». Об этом сообщает официальное издание Пентагона Stars and Stripes. Стратегия предполагает поддержку армией «баланса сил с противником с помощью более непредсказуемого передвижения войск», указывает издание.

Пентагон уже применил стратегию на практике: в начале марта 1500 пехотинцев, находившихся на артиллерийских учениях в городе Эль-Пасо, штат Техас, были оперативно переброшены в Польшу. Эта тактика напоминает о временах холодной войны, когда мобилизация войск без предварительного уведомления была главной особенностью военной стратегии противодействия Советскому Союзу, подчеркивает издание.

«Это будет наблюдаться на регулярной основе. Для любого из наших противников в любом месте это будет непредсказуемо, что хорошо для нашей национальной безопасности. Все дело в сдерживании [противника] и готовности [войск]», — заявил изданию замкомандующего Нацгвардией США в Европе генерал-майор Джон Гронски.