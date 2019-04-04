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Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения

Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны. Об этом заявил бывший главком Сухопутных войск Польши Вальдемар Скшипчак изданию Wirtualna Polska.

«Это правда, что американцы намеревались нанести ядерный удар, чтобы остановить Красную армию в Польше. Теперь существует аналогичный план, если Путин ударит. Более того, в военном смысле это наиболее разумно», — отметил генерал Скшипчак.

Он также прокомментировал слова экс-министра обороны Польши Антония Мацеревича о том, что стране необходимо создать армию, которая в будущем «сможет защитить Родину от России». По мнению Скшипчака, даже если Польша в течение десяти лет ежегодно будет тратить на вооружение 5% ВВП, реализовать данную цель будет невозможно.

Польский генерал подчеркнул, что ни одна европейская армия, включая польскую, не смогла бы в одиночку противостоять России. Именно поэтому с 12 марта 1999 года Польша является членом НАТО.

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При этом военный посетовал, что Североатлантический альянс в последнее время ослаб, о чем, по его словам, свидетельствует присоединение Крыма к России и внутриукраинский конфликт на Донбассе.

Альянсу пора осознать важность Варшавы для НАТО, поскольку есть большая вероятность, что в случае военного противостояния союзников и России, реальные сражения прошли бы именно на территории Польши, заключил Скшипчак.

Ранее американские эксперты смоделировали начало войны России и НАТО в Прибалтике и сделали вывод, что США следует наращивать военное присутствие в Польше, чтобы уверенно противостоять российской армии в случае гипотетического конфликта.

Теги: Польша, Генерал, ядерный удар, нападение
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