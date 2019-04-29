Зеленский отказался говорить с журналистами «России 1» в Турции

Ведущая «России 1» Ольга Скабеева выложила на своей странице в Telegram видеозапись, на которой, по ее словам, корреспонденты канала «встретили в Турции» избранного президента Украины Владимира Зеленского. Там он отдыхал после окончания выборной кампании на Украине.

Запись состоит из нескольких обрывающихся кадров. Начинается она с того, что журналисты «России 1» кричат уходящему от них Зеленскому на улице, пытаясь задать вопросы. С их стороны звучат фразы: «Российская пресса», «Что с минскими соглашениями», «Владимир Александрович, все ждут этих ответов, скажите хоть что-нибудь», «Поговорите, пожалуйста с российской прессой», «Ведь у нас же есть конфликт, надо его как-нибудь решать».

Избранный президент Украины на каждую из этих реплик отвечает по-русски, указывая корреспондентам, что «это плохое начало отношений». «Ребят, я не начинаю с вранья общение», — говорит он, подчеркивая, что все это «вопросы нашей страны (Украины. — РБК)».

«Меня ждет народ Украины, который меня выбирал, можно я буду разговаривать с народом Украины?» — замечает также он. К журналистам после этого Зеленский еще раз обращается со словами: «Ребят, не начинайте наше общение с очень непонятных отношений».