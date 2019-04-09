Штаб Порошенко объяснил появление Путина на его предвыборных плакатах

В штабе Порошенко заявили, что изображение Путина поместили на предвыборный плакат, чтобы напомнить, кто является главной угрозой для Украины и о чем нельзя забывать на «карнавале», в который Зеленский пытается превратить выборы

Фото: Петр Сивков / ТАСС

Предвыборные плакаты Петра Порошенко с изображением президента России Владимира Путина — часть официальной избирательной кампании и оплачены из избирательного фонда кандидата, подтвердили в предвыборном штабе действующего президента Украины.

Ранее ряд украинских политиков, блогеров и журналистов раскритиковал плакаты, на которых изображены смотрящие друг на друга в упор Порошенко и Путин, с надписью «21 апреля. Решающий выбор!» Критики, в частности, указывали, что плакаты оскорбляют патриотов Украины, не являющихся сторонниками действующего президента, и вдобавок нарушают законодательство страны. Так, закон «О выборах Президента Украины» запрещает участие в предвыборной агитации лицам, не являющимся гражданами страны (ст. 64), а закон «О рекламе» — использование в рекламе изображения любого человека без его письменного согласия (ст. 8).

«У Путина, разумеется, согласия не спрашивали. И это естественно. Путин — вне закона», — говорится в сообщении предвыборного штаба Порошенко. При этом в штабе выразили удивление, что многие эксперты и политики, в том числе и представители соперника Порошенко Владимира Зеленского, решили «выступить в защиту нарушенных прав Путина».

​Создатели плаката объяснили появление на нем российского президента тем, что именно Россия и лично Путин остаются «самой большой угрозой Украине» и президент страны должен «смело смотреть ему в глаза».