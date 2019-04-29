Саакашвили заявил о требовании Путина запретить его возвращение в Киев

Представители Владимира Путина через посредников требуют от Владимира Зеленского не пускать Саакашвили на Украину, заявил бывший губернатор Одессы в ответ на предложение президента России вернуть ему украинское гражданство

Михаил Саакашвили (Фото: Vincent Mundy / Bloomberg)

Лишенный украинского гражданства экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прокомментировал заявление президента России Владимира Путина, который предложил новоизбранному главе Украины Владимиру Зеленскому вернуть Саакашвили украинское гражданство.

«Это тот Путин, который в декабре 2017 года на пресс-конференции громогласно требовал у Порошенко выдворить меня из Украины (что Порошенко и сделал через месяц)», — подчеркнул Саакашвили, комментируя РБК заявление президента России.

По словам Саакашвили, именно Путин потребовал от президента Петра Порошенко не приглашать его на инаугурацию в 2014 году, а сейчас «представители [Путина] через посредников требуют у Зеленского не только не возвращать гражданство, но также ставят категорическим условием не пускать в Украину».

«Точно такое требование, не пускать меня в страну, Путин предъявил не только властям Грузии, но также Турции, Армении и Азербайджану. И по моей информации, именно это он обсуждал с президентом Турции [Реджепом Тайипом] Эрдоганом в 2016 году во время встречи в России», — утверждает экс-губернатор Одесской области.

«Мы с украинцами разберемся сами!», — добавил Саакашвили, назвав президента Росссии «троллем».