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Саакашвили заявил о требовании Путина запретить его возвращение в Киев
Представители Владимира Путина через посредников требуют от Владимира Зеленского не пускать Саакашвили на Украину, заявил бывший губернатор Одессы в ответ на предложение президента России вернуть ему украинское гражданство
Михаил Саакашвили (Фото: Vincent Mundy / Bloomberg)

Лишенный украинского гражданства экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прокомментировал заявление президента России Владимира Путина, который предложил новоизбранному главе Украины Владимиру Зеленскому вернуть Саакашвили украинское гражданство.

«Это тот Путин, который в декабре 2017 года на пресс-конференции громогласно требовал у Порошенко выдворить меня из Украины (что Порошенко и сделал через месяц)», — подчеркнул Саакашвили, комментируя РБК заявление президента России.

По словам Саакашвили, именно Путин потребовал от президента Петра Порошенко не приглашать его на инаугурацию в 2014 году, а сейчас «представители [Путина] через посредников требуют у Зеленского не только не возвращать гражданство, но также ставят категорическим условием не пускать в Украину».

«Точно такое требование, не пускать меня в страну, Путин предъявил не только властям Грузии, но также Турции, Армении и Азербайджану. И по моей информации, именно это он обсуждал с президентом Турции [Реджепом Тайипом] Эрдоганом в 2016 году во время встречи в России», — утверждает экс-губернатор Одесской области.

«Мы с украинцами разберемся сами!», — добавил Саакашвили, назвав президента Росссии «троллем».

Ранее в понедельник Путин посоветовал Зеленскому в отстаивании прав человека начать с грузин, например, с Михаила Саакашвили. «Что касается свободы и так далее, то это тоже важный момент. Но в этом смысле, наверное, лучше начать даже не с России, не с россиян, а, допустим, с Грузии или с бывших грузин», — ответил Путин на вопрос журналистов на церемонии вручения медалей Героя Труда. «Например, было бы справедливым вернуть украинский паспорт человеку, который в прошлом был грузином, а сегодня считает себя украинцем, имею в виду Саакашвили Михаила Николаевича. Он был незаконно лишен, по-моему, гражданства, незаконно выслан из страны. Его следовало бы вернуть и восстановить его в нарушенных правах», — цитирует президента России пресс-служба Кремля.

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24 апреля Путин подписал указ, упрощающий предоставление гражданства России жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей, то есть самопровозглашенных ДНР и ЛНР. 27 апреля президент заявил, что власти России рассматривают возможность распространить указ и на остальных граждан Украины.

В ответ Зеленский выразил сомнение, что власти России «зря тратят время, пытаясь соблзнить граждан Украины» российскими паспортами, и заявил о готовности дать украинское гражданство «всем, кто готов бороться за свободу».

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили получил гражданство Украины в 2015 году, когда был назначен губернатором Одесской области. В 2017 году президент Украины Петр Порошенко уволил Саакашвили и лишил его украинского гражданства. В 2018 году Саакашвили был депортирован из Украины.

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21 апреля Саакашвили объявил о том, что подал ходатайство о снятии с него запрета на въезд на Украину. Он сделал это после оглашения результатов экзитполов по итогам второго тура выборов президента. Экс-губернатор Одесской области подчеркнул, что уже купил билет и планирует защитить себя в суде.

На следующий день Государственная погранслужба Украины заявила, что у бывшего президента Грузии и губернатора Одесской области Михаила Саакашвили нет оснований для законного въезда в страну.

Автор: Елизавета Антонова
Теги: Михаил Саакашвили, Владимир Путин
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