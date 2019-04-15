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Политика ,  
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Саакашвили предостерег Зеленского от повторения судьбы Ющенко
Саакашвили выступил с обращением к лидеру президентской гонки на Украине Владимиру Зеленскому. Он предупредил, что Зеленский повторит путь Ющенко, если не зачистит страну от олигархов и коррупционеров во главе с Порошенко
Михаил Саакашвили (Фото: Jaap Arriens / Zuma / ТАСС)

В случае победы на выборах Владимиру Зеленскому предстоит провести «зачистку» Украины от олигархии и коррумпированных кланов, заявил Михаил Саакашвили в обращении к кандидату в президенты Украины. По словам политика, это даст возможность Зеленскому не повторить судьбу Виктора Ющенко. Об этом говорится в видеообращении Саакашвили, которое будет опубликовано в понедельник вечером и которое есть в распоряжении РБК.

Саакашвили подчеркнул, что с учетом народной поддержки уверен в победе Владимира Зеленского. «Никакие фальсификации и админресурс уже не помогут Порошенко победить. Разве что он не пойдет на самые радикальные меры. Но это чревато большими рисками как для украинской государственности, так и тем, что будущего не будет и у самого Порошенко», — заявил политик.

Экс-президент Грузии напомнил, что ему самому удалось побороть коррупцию и организованную преступность в родной стране, проведя зачистку силовых структур. «Сразу же после победы мы полностью сменили МВД. В отставку пошли все старые милиционеры и их начальство. Новое МВД и стало тем инструментом, который позволил жестко и бескомпромиссно бороться с тогдашней криминальной системой, которая долго владела Грузией. Все «воры в законе» за несколько лет оказались в тюрьме. Только после этого мы начали строить новую и успешную Грузию — поднимать экономику, увеличивать благосостояние граждан, двигаться в сторону Европы и провести все необходимые реформы», — рассказал Саакашвили.

Такой шанс был и у Украины в 2004 году, когда к власти пришел Виктор Ющенко, полагает Саакашвили. Однако Ющенко совершил роковую ошибку, оставив Виктора Януковича в украинской политике. «Не были открыты уголовные дела против основных фигур режима. Не был выполнен лозунг «Бандитам — тюрьмы!». Закон так и не стал одним для всех. Политика и олигархическое стяжательство так и не были разделены. Это позволило Януковичу набраться сил после поражения и снова вернуться в большую политику», — описал Саакашвили свое видение ситуации.

Зеленский избежит подобной судьбы, если в первую очередь после победы займется борьбой с коррупцией «в лице системы Порошенко». Для этого потребуются назначение бескомпромиссного главного прокурора и исключение клана Порошенко из украинской политики. «Если против коррупционеров будут открыты уголовные дела, которые будут доведены до конца. Если коррупционеры ответят по всей строгости закона начиная с Порошенка и его окружения. Если народ скажет окончательное прощай старой, прогнившей, коррумпированной системе во главе с Порошенко, то вам будет значительно легче дальше двигаться по пути реформ и преодолевать сопротивление системы», — заявил Саакашвили.

«Порошенко и его «семья» не должны остаться в политике. Помните об этом. И постарайтесь избежать фатальных ошибок, которые совершили ваши предшественники», — добавил он.

Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 год. Вскоре после поражения на выборах в 2013 году он покинул страну, где против него было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе и по обвинению в растрате. С 2014 года Саакашвили продолжал политическую деятельность на Украине. В феврале 2015 года он был назначен советником Петра Порошенко, а в мае возглавил Одесскую областную администрацию. Этот пост он покинул в ноябре 2016 года на фоне политического конфликта с Петром Порошенко и ушел в оппозицию к официальному Киеву. В июле 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В сентябре Саакашвили, находившийся на территории Польши, при помощи своих сторонников силой прорвался на Украину, где организовал несколько политических акций. В феврале 2018 года его выслали в Польшу. В настоящее время он проживает в Амстердаме.

Политика
Лукашенко назвал Саакашвили бывшим общим другом с Порошенко

Авторы: Елизавета Антонова, Георгий Тадтаев
Теги: Михаил Саакашвили, Владимир Зеленский
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