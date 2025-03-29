Франция решила «защитить свои ценности» после требования США к компаниям

Министерство внешней торговли Франции назвало вмешательство требование США к французским компаниям отказать от программ инклюзивности под угрозой разрыва контрактов. Оно заверило, что будет защищать свои компании и свои ценности

Министерство внешней торговли Франции осудило «американское вмешательство» после письма посольства США в Париже французским компаниям с требованием отказаться от программ инклюзивности. Об этом говорится в заявлении ведомства Agence France-Presse.

Французское министерство заявило, что такое вмешательство, в частности «угрозы необоснованных таможенных пошлин», неприемлемо. «Франция и Европа будут защищать свои компании, своих потребителей, а также свои ценности», — говорится в заявлении (цитата по France Info).

Президент США Дональд Трамп вскоре после инаугурации подписал серию указов, в том числе о закрытии всех программ, которые касаются политики разнообразия, равенства и инклюзивности (Diversity, Equality and Inclusion, DEI) в федеральных ведомствах. Посольство США в Париже в письме французским компаниям заявило, что эта политика распространяется «на всех поставщиков и подрядчиков правительства Соединенных Штатов, независимо от их гражданства и страны, в которой они работают».

Как писали Le Figaro и Les Echos, от фирм потребовали в течение пяти дней подтвердить, что они «соблюдают все применимые федеральные антидискриминационные законы и не реализуют какую-либо политику в этом направлении». В случае отказа они должны представить «подробные причины», которые рассмотрят юридические ведомства США. Американское посольство пригрозило компаниям разрывом контрактов, если они продолжат программы инклюзивности.

«Эта практика отражает ценности нового американского правительства. Они не наши», — заявил источник Le Figaro в окружении министра экономики и финансов Франции Эрика Ломбара, добавив, что «министр напомнит [об этом] своим коллегам в американском правительстве».

Какие компании получили письмо от американского посольство, неизвестно. Источники Le Figaro отмечали, что в начале марта от нескольких представителей телекоммуникационного сектора потребовали свернуть программы по инклюзивности под угрозой расторжения контрактов или даже обращения в суд.

По данным Financial Times, аналогичное письмо компаниям разослали американские дипломаты в Бельгии и странах Восточной Европы.

Le Parisien назвала требование США новым этапом начатой Трампом торговой войны. Республиканец ввел пошлины на сталь и алюминий, которые затронули экспорт стран Евросоюза на €28 млрд, и объявил о 25-процентных тарифах на импорт всех автомобилей, которые производятся не в США. ЕС принял ответные меры, а Трамп пригрозил еще большими тарифами за попытку «нанести экономический ущерб США».