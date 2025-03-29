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WSJ узнала, что глава Пентагона приводил жену на секретные переговоры

WSJ: глава Пентагона Хегсет приводил жену на секретные переговоры
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Экс-сотрудница Fox News Дженнифер Хегсет присутствовала на встрече в штаб-квартире НАТО, где обсуждалась поддержка Украины, и переговорах с главой Минобороны Британии. Есть ли у нее допуск к конфиденциальной информации, неясно
Пит Хегсет с женой Дженнифер
Пит Хегсет с женой Дженнифер (Фото: Kent Nishimura / Getty Images)

Бывший продюсер телеканала Fox News Дженнифер Хегсет, жена главы Минобороны США Питера Хегсета, присутствовала на двух встречах с иностранными военными, на которых обсуждались секретные сведения, сообщает The Wall Street Journal.

Одно из таких мероприятий в Пентагоне прошло 6 марта, через день после того, как США приостановили обмен разведывательной информацией с Украиной (позже Белый дом сообщил о его возобновлении). Хегсет встречался с министром обороны Великобритании Джоном Хили и начальником штаба обороны адмиралом Тони Радакином. Они обсуждали решение Соединенных Штатов о передаче разведданных и будущее военное сотрудничество между Вашингтоном и Лондоном.

Дженнифер Хегсет также посетила встречу контактной группы по обороне Украины в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в феврале. По данным WSJ, там был и брат главы Пентагона Филипп Хегсет, сопровождавший министра в поездке. Газета отмечает, что на закрытых дискуссиях представители альянса регулярно обсуждают конфиденциальную информацию о помощи Киеву, которую не хотят обнародовать.

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Со слов источников WSJ, некоторые участники обеих встреч из других стран не знали, кто такая Хегсет. Другие были удивлены ее присутствием, но не стали возражать. Неясно, повлияло ли это на ход обсуждений.

Высокопоставленные сотрудники Пентагона иногда приглашают своих супругов на торжественные мероприятия и в официальные поездки. Однако те редко присутствуют на заседаниях, посвященных вопросам национальной безопасности, отметили в разговоре с WSJ бывшие и действующие военные чиновники. Они обратили внимание, что Дженнифер Хегсет не работает в министерстве, какой у нее уровень допуска к секретной информации, неизвестно.

Члены конгресса США от обеих партий выразили обеспокоенность по поводу того, как Хегсет обращается с секретной информацией, после скандала из-за утечки данных об ударах по йеменским хуситам в Signal. В чате мессенджера с высокопоставленными чиновниками случайно оказался главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг. Согласно скриншотам, которые опубликовал журнал, Голдберга добавил в беседу советник президента по нацбезопасности Майкл Уолтц. Однако некоторые представители Белого дома и Пентагона считают ответственным Хегсета, поскольку именно он поделился в чате конфиденциальной информацией, писала Politico.

Сам министр отвергал данные, что в чат были отправлены военные планы, а Голдберг назвал его слова ложью.

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Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Пит Хегсет Пентагон США конфиденциальная информация секретные данные Украина
Пит Хегсет фото
Пит Хегсет
политик, министр обороны США
6 июня 1980 года
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