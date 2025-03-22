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Политика ,  
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Bloomberg узнал о проверках в Пентагоне полиграфом из-за претензий Маска

Bloomberg: Пентагон инициировал расследование с полиграфом из-за претензий Маска
Маск призвал привлечь к ответственности должностных лиц Пентагона, распространяющих «злонамеренную ложную информацию» о его отношениях с военными, из-за этого ведомство начало расследование, чтобы выявить виновных в утечках

Пентагон после визита куратора Департамента государственной эффективности США (DOGE) Илона Маска инициировал расследование, включающее проверку на полиграфе, чтобы выявить ответственных за утечки информации. Об этом сообщает Bloomberg.

Как уточняет агентство, Маск ранее призвал привлечь к ответственности всех должностных лиц Пентагона, распространяющих «злонамеренную ложную информацию» о его отношениях с военными.

В ответ на обвинения руководитель аппарата министра обороны США Джо Каспер призвал провести расследование «несанкционированного раскрытия» информации, касающейся национальной безопасности, а виновных «передать в соответствующий орган по обеспечению соблюдения уголовного закона для привлечения к уголовной ответственности».

Маск посещал Пентагон в пятницу, 21 марта, отмечает Bloomberg. Там бизнесмен и куратор DOGE провел встречу, посвященную сокращению расходов и инновациям. The New York Times (NYT) в преддверии визита Маска в ведомство сообщила, что тот должен был получить совершенно секретную информацию о планах американских военных на случай возможной войны США с Китаем. Это стало поводом для дискуссий, пишет агентство.

NYT узнала о брифинге для Маска о планах США на случай войны с Китаем
Политика
Илон Маск

NYT, а также The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на двух американских чиновников сообщали, что Пентагон должен был проинформировать Маска о секретном плане Вооруженных сил США на случай войны с Китаем. WSJ утверждала, что предприниматель должен был получить «доступ к одному из самых тщательно охраняемых оперативных планов Пентагона».

По словам официальных лиц, военный план содержит секретные сведения, «начиная с признаков и предупреждений об угрозе со стороны Китая и заканчивая разными вариантами китайских целей и сроков для нанесения ударов».

Президент США Дональд Трамп опроверг сведения об обсуждении военных планов. «Китай даже не будет упоминаться или обсуждаться», — написал он на своей странице в Truth Social.

Глава Пентагона Пит Хегсет, в свою очередь, заявил в X, что «это НЕ встреча, посвященная «совершенно секретным китайским военным планам». «Это неформальная встреча, посвященная инновациям, эффективности и более рациональному производству», — пояснил он.

Компания Маска SpaceX получила от Пентагона и спецслужб «миллиарды долларов» за помощь в создании спутников для противодействия угрозам со стороны Китая, отмечала NYT. SpaceX запускает большинство аппаратов с помощью своих ракет Falcon 9 с военных баз во Флориде и Калифорнии. У Маска, по данным газеты, имеются «широкие финансовые интересы» в Китае.

Кроме того, у предпринимателя есть доступ к секретной информации, расширение которого означало бы дополнительные полномочия на постах советника американского президента Дональда Трампа и главы DOGE. В то же время Маск «не входит в военную иерархию», писала NYT.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Илон Маск Пентагон расследование полиграф утечка информации
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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX, советник Трампа
28 июня 1971 года
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